Vers un record de blessures chez les stars NBA

Kawhi Leonard, Ja Morant, Kevin Durant, Chet Holmgren, Zion Williamson, Tyrese Maxey, Khris Middleton, Joel Embiid, Paul George, Scottie Barnes, Paolo Banchero, DeJounte Murray, Aaron Gordon, Kristaps Porzingis…

Voici un échantillon des « stars » NBA qui sont à l’infirmerie en ce moment, ou qui viennent tout juste d’en sortir. Cette nuit, ce sont Malik Monk et Damian Lillard qui ont rejoint cette liste, pour des blessures diverses.

Selon Yahoo! Sports, à ce rythme, les stars NBA manqueront plus de 1 000 matches cette saison, soit une augmentation de 24% par rapport à la saison passée. Par « stars », la NBA désigne les joueurs qui ont été All-Stars ou membre d’une All-NBA Teams lors des trois dernières saisons.

Dans son règlement sur la participation des joueurs, la « Player Participation Policy », la NBA en dénombre 49, et après au moins une dizaine de rencontres disputées par équipe en saison régulière, les « stars NBA » cumulent 83 rencontres ratées. Vingt joueurs sur 49 ont déjà manqué au moins un match. Et des éléments comme Chet Holmgren ou Aaron Gordon, jamais All-Stars, ne font pas partie de ces joueurs considérés comme « stars ».

Un « produit NBA » dégradé

Cette tendance est générale puisque Yahoo! Sports révèle qu’après trois semaines de saison régulière, le spécialiste Jeff Stotts a recensé 686 rencontres ratées pour blessures, contre 507 en 2023 à la même époque. Soit une augmentation de 35% en un an.

Bien sûr, des joueurs comme Joel Embiid, Kawhi Leonard ou Paul George sont fragiles depuis plusieurs saisons, et ce n’est pas une surprise de les voir à l’infirmerie.

Le problème, c’est qu’il y a de plus en plus de stars touchées, même pour de courtes périodes comme Stephen Curry ou Anthony Davis, et que c’est le « produit NBA » qui s’en trouve dégradé. Ce qui explique peut-être les audiences en baisse depuis le début de saison, que ce soit sur ESPN (-34% en un an) ou TNT (-14%).

Ironique alors que la « Player Participation Policy » a justement été mise en place pour les diffuseurs, afin de leur assurer un maximum de stars sur leurs antennes lorsqu’ils diffusent des affiches.