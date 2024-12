Les 3-points de Spencer Dinwiddie et PJ Washington renversent les Grizzlies

En forme, les Mavericks et les Grizzlies se retrouvaient pour le dernier match de la phase de poules de la NBA Cup. Mais si Memphis était déjà (quasiment) éliminé de la compétition, Dallas devait s’imposer pour récupérer la « wild card » de meilleur deuxième à l’Ouest, grâce à son « point average » largement positif.

Sauf que ça a failli mal tourner pour les Texans. Pourtant, Luka Doncic est bouillant en début de rencontre pour lancer ses partenaires. Son shoot à 3-points est réglé et il peut tenter des tirs de plus en plus fous, qui font mouche. Dallas prend ainsi jusqu’à 10 points d’avance (48-38) dans le deuxième quart-temps !

Problème : avec leur rotation large, les Grizzlies imposent un rythme constant, et l’entrée des remplaçants leur permet rapidement de revenir dans la partie. À la mi-temps, il n’y a qu’une possession (60-57) d’écart.

Les Grizzlies lâchent prise

Le duo Morant – Bane accentue la pression au retour des vestiaires, et les visiteurs commencent à mettre la main sur la rencontre. Ils passent même à +15 (82-97) au début du quatrième quart-temps, en continuant de matraquer dans la peinture, face à des Mavericks qui n’arrivent plus à trouver d’adresse derrière la ligne à 3-points…

C’est en allant provoquer des fautes que les Mavericks vont commencer à recoller. De quoi tendre les Grizzlies, qui n’arrivent pas, de leur côté, à récupérer les coups de sifflet qu’ils recherchent, ni à rentrer les tirs qu’il faut pour tuer le match. À l’image d’un Jaren Jackson Jr. qui ne trouve plus la cible !

Le « momentum » a ainsi basculé. Dallas est revenu à un petit point à l’entrée des deux dernières minutes. Ce sont Spencer Dinwiddie et PJ Washington, avec trois tirs à 3-points, qui vont définitivement faire basculer le match.

Les Mavericks ont eu chaud, mais ils s’imposent finalement (121-116) et se hissent en quart de finale de la NBA Cup.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Memphis, toujours pas clutch. C’est la sixième défaite en huit matchs joués dans le « money-time » pour les Grizzlies, qui gagnent par leur rythme et leur énergie depuis le début de la saison, mais qui doivent désormais apprendre à gagner sur demi-terrain, pour éviter de revivre ce genre de scénarios…

– Un écart aux lancers-francs. Calmement, Taylor Jenkins a quand même pesté contre la différence aux lancers-francs, les Mavericks en ayant récupéré 44 (30 réussites) contre seulement 14 pour ses Grizzlies (13 réussites). Il faut dire que la différence dans le dernier quart-temps (26 à 3) est un record depuis 2015 et un match entre les Clippers et les Spurs. Sauf qu’à l’époque, c’est parce que San Antonio avait fait du « Hack-a-Jordan ».

– Les Mavericks filent en quart. Avec cette victoire in extremis, Dallas décroche finalement la « wild card » à l’Ouest et se hissent en quart de finale de la NBA Cup.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.