Les Knicks dominent le Magic, et éliminent les Celtics

Un seul vainqueur mais deux heureux, ce Knicks – Magic a été conforme à la « logique ». Mardi soir, New York a signé une quatrième victoire (121-106) en autant de rencontres pour terminer la phase de groupes de la NBA Cup invaincu et remporter la poule A.

Le Magic, en ballotage très favorable pour terminer meilleur deuxième, s’offre bien la « wild card » de la Conférence Est et verra aussi les matchs à élimination directe. Mais les Floridiens se sont fait peur, et voient leur série de six victoires de rang prendre fin avec un gros retour sur terre.

Dans un Madison Square Garden plein à ras bord, les Knicks ont dicté leur loi dès l’entame de la rencontre. Le premier quart-temps est très plaisant avec de l’adresse de part et d’autre, à l’image d’un Kentavious Caldwell-Pope déchaîné avec trois tirs primés après à peine plus de quatre minutes. New York répond en resserrant les rangs défensivement, provoquant six balles perdues en six minutes pour se relancer. Et comme Jalen Brunson s’occupe de tout en attaque, cela donne un 15-2 pour porter les siens aux commandes (21-16).

Les remplaçants sont au diapason. Miles McBride et Cam Payne maintiennent la pression, quand le Magic peine à trouver des relais en attaque à Franz Wagner, bien esseulé. L’écart grimpe inexorablement, d’autant que Karl-Anthony Towns rentre à son tour dans son match et se chatouille avec Mo Wagner. « KAT » est partout (10 points, 8 rebonds, 2 contres dans le deuxième quart) et le collectif des Knicks tourne à merveille.

La grosse frayeur du Magic

La dernière action de la première période est le parfait exemple d’une équipe en totale réussite : Josh Hart envoie une passe de quarterback sur une remise en jeu sous son panier, Towns ne parvient pas à la contrôler mais la dévie involontairement pour Mikal Bridges qui marque au buzzer un tir lointain avec la planche !

Sept joueurs ont inscrit entre 7 et 14 points et les Knicks mènent 71-51 au repos. Et Orlando ne réagit pas davantage dans le troisième quart, bien au contraire. Le Magic est apathique défensivement, pris à la gorge par les joueurs de Tom Thibodeau. Et alors que les hommes de Jamahl Mosley avaient un matelas de 37 points d’écart maximum leur assurant la qualification malgré la défaite, ils se retrouvent menés de 36 longueurs avec un quart temps et demi restant à jouer (96-60) ! Les 37 points sont même un temps atteints sur un nouveau primé de Mikal Bridges.

La fin de la soirée cauchemar pour les visiteurs, puisque New York desserre l’étreinte à mesure que Tom Thibodeau fait reposer, une fois n’est pas coutume, ses titulaires. Seul Josh Hart fait un peu de rab pour aller chercher son deuxième triple-double de la saison. Mais le baroud d’honneur de Mo Wagner et Cole Anthony dans le dernier acte suffit à écarter l’orage pour le Magic, surclassé mais qui finit par s’en sortir.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– New York recevra Atlanta, Orlando ira à Milwaukee. Cette rencontre a clarifié en bonne partie la situation à l’Est de cette phase de groupe de la NBA Cup. Les Knicks, avec le deuxième meilleur bilan global, recevront le troisième, les Hawks, vainqueurs du groupe C. « Wild card », le Magic ira à Milwaukee chercher une place dans le dernier carré. Cette rencontre fait un malheureux, Boston éliminé.

– Trois premiers quarts comme dans un rêve pour New York. Les Knicks montent clairement en puissance avec une huitième victoire en dix rencontres. Surtout, ils semblent avoir trouvé leur équilibre avec plus de solutions à la création et Karl-Anthony Towns qui trouve de mieux en mieux sa place. Après 36 minutes, New York tournait à 12/23 à 3-points, 18/18 aux lancers, avec 26 passes décisives sur les 38 tirs réussis.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.