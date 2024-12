Les différents scénarios de la dernière journée de la NBA Cup

La septième et dernière journée de la phase de groupe pour la NBA Cup a lieu cette nuit, synonyme d’un joyeux bazar de calculs d’apothicaire pour connaître les huit équipes qui sortiront de cette première partie de compétition.

On préfère tout de suite vous prévenir, il faut s’armer d’un peu de patience, voire de paracétamol, pour défricher les différents cas possibles, alors que seuls les Hawks, les Rockets et les Warriors ont déjà composté leur billet pour les matchs à élimination directe. Tentative de décryptage.

Conférence Ouest : ménage à trois dans le groupe B, huit équipes peuvent encore se qualifier

Qualifiés : Houston Rockets (vainqueur groupe A), Golden State Warriors (vainqueur groupe C)

Peuvent encore se qualifier : Portland Trail Blazers, Los Angeles Clippers (groupe A), San Antonio Spurs, Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns (groupe B), Dallas Mavericks, Denver Nuggets, Memphis Grizzlies (groupe C)

On pourrait croire que l’Ouest, avec déjà deux vainqueurs de groupes connus sur trois, serait un peu plus lisible. Houston et Golden State sont assurés de remporter respectivement le groupe A et C de cette NBA Cup 2024. Voilà pour les seules garanties concernant les qualifications. Parmi les éliminés notables, le tenant du titre, les Lakers, voient leur parcours s’arrêter dès la phase de groupes cette année.

Placée dans le groupe B, la formation de Los Angeles subit la densité de cette poule, où trois équipes possèdent le même bilan avant l’ultime journée. Les Spurs, le Thunder et les Suns comptent tous deux victoires et une défaite, avec un dernier match à jouer ce mardi. L’affaire pourrait vite être pliée si San Antonio et Victor Wembanyama dominent Phoenix dans le choc de la soirée, puisqu’ils seraient assurés de terminer premiers.

Pour les Suns et le Thunder (qui joue contre le Jazz), un succès ne suffira peut-être pas. OKC doit miser sur une victoire de Phoenix et devra attendre tard dans la soirée pour être fixé sur son sort, puisque tous les matchs n’ont pas lieu en simultané. Phoenix ne passera qu’en battant les Spurs et si le Thunder s’incline.

Une fois la tête du groupe B connue, une place restera à attribuer, la « wild card » réservée au meilleur deuxième. Les Mavericks ont une bonne partie de leur destin entre leurs mains pour l’obtenir : une victoire contre Memphis leur offrirait un bilan de 3-1, avec une différence de points (le premier critère pour départager des formations de groupes différents) très favorable. Dallas pointe avant les matchs du soir à +41, quand l’actuel plus proche poursuivant, Phoenix, n’est qu’à +19.

Attention toutefois au Thunder, qui en cas de large succès contre le modeste Jazz pourrait souffler ce dernier sésame. Dernière équipe à 2-1 avant la dernière journée, Portland devra faire très fort pour renverser la situation en allant gagner chez les Clippers, vainqueurs de leurs huit derniers matchs à l’Intuit Dome, et avec un écart conséquent pour remonter un « point average » actuellement de -5.

Pour les Nuggets, les Grizzlies et les Clippers, tous à 1-2 mais encore en lice, il faudra un sacré concours de circonstances, pour ne pas dire un petit miracle, pour finir deuxième de leur groupe tout d’abord, puis plus encore pour le strapontin de meilleur deuxième. Il faudrait alors une égalité entre tous les dauphins de groupes en 2-2, et tout se jouerait alors à la meilleure différence de points. La NBA a détaillé les différents cas dans le visuel suivant.

Which two West teams will join the @HoustonRockets and @warriors in the Knockout Rounds of the #EmiratesNBACup? The following scenarios are applicable for the final day of Group Play games on Tuesday ⬇️ pic.twitter.com/239PlS8gcM — NBA Communications (@NBAPR) December 2, 2024

Conférence Est : plus de suspense mais moins de candidats encore en lice

Qualifié : Atlanta Hawks (vainqueur groupe C)

Peuvent encore se qualifier : Orlando Magic, New York Knicks (groupe A), Milwaukee Bucks, Detroit Pistons (groupe B), Boston Celtics (groupe C)

Paradoxe de cette NBA Cup, le Magic, avec trois victoires en trois matchs et le meilleur « point average » de l’Est (+60), n’est pas encore qualifié. Au contraire d’Atlanta, qui a perdu un match mais remporté groupe C. Orlando a tout de même de très grandes chances de qualification, même en perdant lundi. La franchise floridienne joue comme un huitième de finale face aux Knicks, également à 3-0 dans le Groupe A. La donne est simple : le vainqueur remportera la poule et sera qualifié. Avec sa différence de points très largement en sa faveur, le Magic devrait s’octroyer la place de meilleur deuxième à moins d’une défaite de plus 37 points.

Topo identique dans le groupe A, où se jouera le match de la qualification entre les Pistons et les Bucks, tous les deux vainqueurs de leurs trois premières rencontres. Le vaincu devra espérer une lourde défaite d’Orlando et ne pas non plus prendre d’éclat. Detroit ne peut ainsi pas perdre de plus de cinq points pour conserver ses chances, Milwaukee de six points. Ce Pistons – Bucks pourrait ainsi offrir une fin de match disputée jusqu’au bout puisqu’il a lieu en début de nuit (1h, heure française), avant les autres rencontres de l’Est, ne permettant donc aucun calcul.

Le champion en titre Boston observera tout cela de loin, avec encore un maigre espoir de qualification. Assurés de finir deuxième du groupe C, les Celtics peuvent encore finir comme « wild card » si New York perd contre Orlando, et que le perdant de Pistons – Bucks ne parvient pas à limiter l’écart comme évoqué au-dessus. Ou que le Magic passe complètement à côté de son sujet et n’ouvre la porte à un petit coup de théâtre.

Les bilans généraux détermineront ensuite le tableau des quarts de finale, qui auront lieu la semaine prochaine, les 10 et 11 décembre.