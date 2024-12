Stats & Highlights | RJ Barrett trop chaud face au Heat, les Knicks explosent les Pelicans

Notre petit doigt nous dit qu’il se plaît beaucoup à affronter le Heat. Titulaire de son record en carrière face à cette même formation floridienne (46 points en 2022), RJ Barrett s’est offert une nouvelle belle explosion offensive cette nuit. Avec un niveau d’efficacité exceptionnel : 37 points à 15/20 aux tirs !

Sa prestation, couplée aux double-doubles de Scottie Barnes (23 points, 10 rebonds et 9 passes) et de Jakob Poeltl (17 points et 11 rebonds), ont suffi aux Raptors (6v-15d) pour repousser le Heat (9v-9d) de Tyler Herro (31 points).

Au rayon des grosses performances, difficile de faire l’impasse sur celle de Luka Doncic qui, après dix jours d’absence, a signé 36 points et 13 passes à Portland. En l’absence d’un paquet de coéquipiers majeurs (Kyrie Irving, Klay Thompson…), le Slovène a trouvé du soutien de la part de Quentin Grimes (28 points) et de Spencer Dinwiddie (20).

Mikal Bridges se réveille

En résistant à trois joueurs à 20 points ou plus côté Blazers (8v-13d), dont Anfernee Simons auteur de 24 de ses 27 points de la troisième quart-temps, les Mavs (13v-8d) enchaînent une 4e victoire de suite.

Dans la conférence opposée, le Magic (15v-7d) affiche une dynamique encore plus positive avec 6 victoires de rang, dont celle d’hier à nouveau face aux Nets (9v-12d). Un succès peu évident dans la mesure où le leader de l’équipe Franz Wagner, s’il a flirté avec le triple-double (20 points, 9 rebonds et 8 passes), a beaucoup souffert en adresse (4/17).

Les Knicks (12v-8d), eux, n’ont connu aucun souci de ce genre pour écraser de toujours aussi tristes Pelicans (4v-17d). Un succès probant… de 33 points qui porte la marque du réveil de Mikal Bridges : mis de côté quelques jours plus tôt face aux Hornets, il a rebondi avec sa meilleure sortie de l’année (31 points à 7/12 de loin). Avec lui, les Knicks ont terminé avec un 20/45 à 3-points.

Brooklyn – Orlando : 92-100

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

BRO 92 ORL 100 MEM 136 IND 121 CLE 115 BOS 111 NYK 118 NOR 85 TOR 119 MIA 116 HOU 119 OKC 116 UTH 104 LAL 105 POR 131 DAL 137 SAC 125 SAS 127 LAC 126 DEN 122

New York – New Orleans : 118-85

Toronto – Miami : 119-116

Portland – Dallas : 131-137

