Façon « Clutch City », les Rockets font tomber le Thunder

Le choc de l’Ouest a tenu ses promesses, au plus grand bonheur des Rockets. Houston a signé une troisième victoire consécutive en battant le Thunder dans un match à suspense. Les joueurs d’Ime Udoka avaient pris le meilleur départ grâce à un Dillon Brooks chaud d’entrée de jeu et une belle présence au rebond offensif. En face, Shai Gilgeous-Alexander met un peu de temps à régler son tir (1/6 pour commencer). L’écart grimpe jusqu’à onze longueurs à plusieurs reprises dans le deuxième quart-temps avec l’activité de Tari Eason et le bon passage de Fred VanVleet.

La troisième faute du meneur des Rockets à cinq minutes de la mi-temps coïncide avec le regain de forme du Thunder, comme soudainement plus libéré. Isaiah Hartenstein stabilise le rebond d’Oklahoma City, et le tandem « SGA » – Aaron Wiggins termine le boulot en attaque. Le tandem inscrit 14 des 16 derniers points des visiteurs dans le deuxième quart et permet aux visiteurs de complètement se relancer, 62-60 à la mi-temps.

Et ils ne s’arrêtent pas en si bon chemin. Le jeu se tend et devient plus physique, un vrai duel de cadors. Ce n’est pas toujours très beau, et le match vire même un temps à un concours de lancers-francs avec 16 fautes totales sur la période et 26 lancers tentés ! Ce petit manège offre un peu de répit aux Rockets, bien plus adroits sur la ligne que dans le jeu. Le ton plus âpre des débats convient très bien à Oklahoma City, porté par un super Shai Gilegeous-Alexander, à 15 points dans le troisième acte. Cette fois, c’est le Thunder qui fait la loi (85-93).

Une fin de match folle

Tout est réuni pour une fin de rencontre au couteau, et on n’est pas déçu. Houston ressert les rangs et retrouve de la vie par l’activité de Jabari Smith Jr.

Les Rockets reviennent à hauteur, malgré les efforts de Jalen Williams, propulsé première option offensive. Le « money time » est ultra serré, et aucune équipe ne prend plus d’une possession d’avance.

Tout se joue sur des exploits. À 90 secondes de la fin, Fred VanVleet inscrit un des paniers les plus décisifs de cette première partie de saison, à plus de dix mètres et au buzzer des 24 secondes pour donner trois points d’avance aux siens. Cason Wallace répond derrière l’arc, mais Dillon Brooks y va à son tour d’un panier à la dernière seconde de la possession après un ballon cafouillé, et les Rockets reprennent l’avantage à 33 secondes de la fin. Shai Gilgeous-Alexander rate le panier de l’égalisation, et Houston tient bon aux lancers-francs pour décrocher une superbe victoire.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Il va falloir compter sur ces Rockets. Houston a beau ne pas avoir connu les playoffs depuis 2020, cette équipe aime visiblement ces atmosphères de fin de rencontre très disputée. Comme face aux Wolves quelques jours plus tôt, ou contre les Sixers mercredi, les coéquipiers d’un très grand Fred VanVleet (38 points, record personnel de la saison) ont résisté dans les derniers instants. Les voilà avec un bilan quasi identique à OKC – une défaite de plus – en tête de l’Ouest au quart de la saison.

– Le Thunder en manque de solutions. Shai Gilgeous-Alexander a longtemps tenu la baraque mais a un peu disparu dans le quatrième quart-temps. Autour du Canadien et ses « habituels » 32 points, Jalen Williams n’a pas fui ses responsabilités en fin de match, mais avec maladresse (22 points… à 7/21). Si Isaiah Hartenstein a confirmé son gros début de saison, il a manqué un joueur de plus capable de scorer avec régularité.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.