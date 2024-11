Les Rockets ont adoré se faire peur

Et si les Rockets étaient les Wolves de demain… C’est possible tant la construction de l’équipe suit la même stratégie avec des jeunes talents qu’on entoure de vétérans aguerris, et cette nuit, les coéquipiers de Jalen Green ont confirmé leur très bon début de saison en s’imposant après prolongation à Minnesota.

Un succès qui leur permet de se qualifier pour les quarts de finale de la NBA Cup. Une victoire en deux temps, après avoir tremblé, mais justement, c’est ce qu’a apprécié Ime Udoka.

« J’ai dit à l’équipe que c’était sans doute l’une des plus belles victoires de l’année », a réagi le coach, alors que des cris résonnaient dans le vestiaire. « Nous avons fait de très bonnes choses, nous avons fait la différence en deuxième mi-temps, nous avons pris de l’avance. Nous l’avons perdue, et je n’aime pas perdre une avance comme nous l’avons fait. Nous avons gardé notre sang-froid et continué à travailler quand nous étions un peu à la traîne, les gars ont réussi des tirs importants, ont fait de grandes actions, ont fait circuler le ballon, et ont gardé le ballon quand il le fallait. Revenir de cette façon, cela démontre une certaine progression de notre part ».

Houston apprend à gagner des matches serrés

Après s’être offert une avance de 17 points face aux coéquipiers de Rudy Gobert, les Rockets ont effectivement déjoué avec un 11 tirs à 3-points ratés de suite ! Plutôt que de paniquer, les coéquipiers de Fred VanVleet se sont concentrés sur leur leader de la soirée, Alperen Sengun, dominateur sous les panneaux avec un nouveau triple-double : 22 points, 11 passes, 10 rebonds, mais aussi 3 contres et 3 interceptions. « Je voulais tellement gagner ce soir » lâche le Turc. « Je voulais tout faire pour y parvenir, en attaque, en défense… On l’a tous fait ce soir ! On s’est vraiment éclaté ce soir. C’était un match serré, et nous avons perdu beaucoup de matchs serrés cette saison. C’est la partie la plus plaisante parce que nous avons fait beaucoup de bonnes choses dans un match serré. »

À ses côtés, Fred VanVleet n’est pas très loin du triple-double avec 27 points, 11 passes et 8 rebonds, tandis que Jabari Smith Jr. et Dillon Brooks combinent 41 points. Autre stat clé : les 31 passes décisives, deuxième meilleur total de la saison. « Oh, c’était vraiment du plaisir » avoue VanVleet. « C’est plaisant de jouer comme ça… Notre cohésion, notre énergie, notre intensité, notre partage du ballon étaient au rendez-vous. Nous sommes restés calmes et nous avons été capables d’exécuter nos systèmes en fin de match. »

Cette circulation de la balle, c’est ce que retiennent tous les Rockets, alors qu’Anthony Edwards a eu le tir de la victoire en fin de 4e quart-temps. Mais Ime Udoka note surtout cette capacité à rester dans le plan de jeu, malgré le gros comeback des Wolves.

« Beaucoup d’équipes auraient craqué avec une telle avance perdue… Mais on a trouvé le moyen de rebondir, et d’en revenir au jeu qui nous avait permis de prendre cette avance. On a été très altruistes. Les extra-passes étaient géniales. On a pris les tirs qu’il fallait prendre. Gagner comme ça rend les choses encore plus belles. »