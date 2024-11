Donte DiVincenzo impressionné par l’abattage de Rudy Gobert

Voilà bientôt un mois que la saison régulière a commencé et Donte DiVincenzo a donc eu le temps de prendre ses marques aux côtés de ses nouveaux coéquipiers après avoir été échangé de New York vers Minnesota en compagnie de Julius Randle durant l’intersaison. Interrogé par Duncan Robinson dans le podcast « The Young Man and the Three », l’arrière scoreur s’est exprimé sur les profils de ses nouveaux coéquipiers Anthony Edwards et Rudy Gobert, devenus les leaders « historiques » de l’équipe depuis le départ de Karl-Anthony Towns.

S’il adore l’amour du basket et la soif de vaincre d’Anthony Edwards, Donte DiVincenzo loue aussi les qualités de Rudy Gobert. L’avoir comme coéquipier après l’avoir affronté pendant six ans a complètement changé le regard qu’il pouvait avoir sur le triple meilleur défenseur NBA.

« Tu ne connais pas vraiment Rudy jusqu’à ce que tu joues avec lui », a-t-il déclaré. « Il est le socle de notre défense, et beaucoup de choses tournent autour de lui. Mais pour répondre, je dirais que son approche et l’éthique de Rudy sont sans équivalent. Dans sa façon de prendre soin de son corps et de se préparer pour chaque match. C’est vraiment cool de voir ça. Et le fait d’être avec lui sur le terrain, tu te rends compte à quel point il est grand. Je lui ai déjà envoyé quelques passes lobées en début de saison, en me disant ‘Aucune chance pour qu’il attrape ça’. Mais il les attrape et il les met dedans ».

Une relation à peaufiner sur le terrain

Avec un bilan de huit victoires pour six défaites, Minnesota se cherche encore sur ce début d’exercice, alors que l’ensemble de l’équipe et ses recrues continuent d’apprendre à se connaître. Pour Donte DiVincenzo, sa relation avec Rudy Gobert sur le terrain ne pourra que s’améliorer avec le temps.

« Ce sont les petites choses, comme le fait de sentir comment le trouver, le genre de petits trucs qu’il apprécie, comment rendre le jeu plus facile pour lui. Si tu lui facilites la tâche, il va te rendre la pareille en défense », a-t-il ajouté.

Après l’avoir emporté à Sacramento en prolongation (126-130) et face à Phoenix au buzzer (120-117), les Wolves ont peut-être lancé leur saison pour de bon. Les prochains chocs à venir, à Boston notamment ce dimanche, puis au cours d’un mois de décembre d’enfer, permettront de mesurer l’évolution des progrès de cet effectif de Chris Finch.

Donte DiVincenzo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 MIL 27 15 40.3 26.5 75.0 0.6 1.8 2.4 1.1 1.4 0.5 0.7 0.2 4.9 2019-20 MIL 66 23 45.5 33.6 73.3 1.0 3.8 4.8 2.3 1.7 1.3 1.4 0.3 9.2 2020-21 MIL 66 28 42.0 37.9 71.8 1.2 4.5 5.8 3.1 1.7 1.1 1.4 0.2 10.4 2021-22 * All Teams 42 24 35.1 33.9 84.3 1.0 3.1 4.0 2.8 1.6 1.1 1.7 0.2 9.0 2021-22 * SAC 25 27 36.2 36.8 83.9 0.9 3.5 4.4 3.6 1.7 1.5 1.8 0.2 10.3 2021-22 * MIL 17 20 33.1 28.4 85.2 1.1 2.5 3.5 1.7 1.5 0.6 1.6 0.2 7.2 2022-23 GOS 72 26 43.5 39.7 81.7 1.1 3.4 4.5 3.5 1.8 1.3 1.6 0.1 9.4 2023-24 NYK 81 29 44.3 40.1 75.4 0.8 2.9 3.7 2.7 2.0 1.3 1.4 0.4 15.5 2024-25 MIN 14 26 34.9 32.3 78.6 0.4 2.8 3.2 3.3 1.9 1.3 1.6 0.3 9.4 Total 368 25 42.5 37.3 77.2 1.0 3.4 4.3 2.8 1.8 1.2 1.4 0.3 10.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.