Les Rockets plongent les Wolves dans le négatif

Houston ne s’est pas facilité la tâche mardi mais a assuré l’essentiel : la victoire et le billet pour les quarts de finale de la NBA Cup. Les Rockets avaient tout de suite donné le ton, avec trois paniers à 3-points dès les deux premières minutes et une grosse présence défensive. Sans Mike Conley, toujours touché à l’orteil, Minnesota peine à dérouler son jeu offensif malgré les arabesques d’Anthony Edwards.

Il faut une bonne série de loin, et des rotations sans grand apport d’Ime Udoka pour que les Wolves ne refassent leur retard, jusqu’à mener pour la première fois sur un tir longue distance de Naz Reid (33-32). Mais l’embellie ne dure pas, et le retour des hommes forts texans change de nouveau la donne. Fred VanVleet est en très grande forme (16 points, 6 passes, 4 rebonds à la mi-temps), Jabari Smith Jr. aussi, et Amen Thompson fait mal par ses qualités défensives. Cela fait beaucoup pour les Wolves qui subissent un nouveau 10-1 en fin de deuxième quart-temps, offrant un écart plus conforme à Houston au repos (47-57).

Les Rockets laissent filer 18 points d’avance

Celui-ci va continuer d’enfler, grâce à la force collective des Rockets où tout le monde apporte sa pierre à l’édifice, des tirs longue distance de Dillon Brooks au travail de sape d’Alperen Sengun face à Rudy Gobert. Les visiteurs prennent jusqu’à 18 longueurs d’avance, 64-82 à un peu moins de quatre minutes de la fin du troisième quart-temps. Suffisant pour dérouler et vivre une fin de match en contrôle ? Non, car le banc de Houston, exception faite de Thompson, est de nouveau en souffrance. Le comeback des Wolves est impressionnant, quand les Rockets se prennent complètement les pieds dans le tapis. Minnesota passe un 19-2 en à peine cinq minutes, conclu par le rookie Rob Dillingham de loin.

Le quatrième quart-temps est d’une belle intensité avec deux équipes se rendant coup pour coup. Les Wolves manquent une première opportunité de faire la différence en ratant deux fois de prendre huit points d’avance dans le money-time… Et ne mettent plus un panier dans les trois dernières minutes. Les Rockets égalisent par Thompson et ont même le balle pour mener, mais Gobert contre Sengun à 15 secondes du buzzer. Edwards voit sa tentative de « game winner » rouler autour du cercle avant de ressortir, prolongation.

Cette dernière va confirmer les difficultés offensives des Timberwolves, qui ne mettent que trois points dans les quatre premières minutes de la période.

Le plan d’Ime Udoka est simple : agresser le cercle dès que possible pour un panier facile ou pour provoquer les sixièmes fautes de Julius Randle et Rudy Gobert. Simple mais efficace, et les visiteurs signent un 8-0 décisif pour l’emporter 111-117. Les Wolves sont 11e, et dans le négatif : 8 victoires – 9 défaites.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le collectif des Rockets impressionne encore. Cinq joueurs à 15 points et plus, aucun au-dessus des 30. 31 passes décisives à 21, avec 11 caviars pour VanVleet comme pour Sengun, auteur de son troisième triple-double de la saison. Houston a simplement été la meilleure équipe et laisse l’impression de ne pas être qu’un feu de paille de début de saison. Surtout que la défense était aussi au rendez-vous avec 12 interceptions et 9 contres.

– Réaction insuffisante pour Minnesota. Troisième courte défaite de rang pour les Wolves, même si le retour dans les troisième et quatrième quart-temps montre une équipe qui n’a pas baissé les bras. Mais sans Mike Conley, ils souffrent grandement à la création, alors que Donte DiVincenzo est toujours au fond du trou. Rob Dillingham (12 points, 7 passes et +26 de +/- !), auteur de son meilleur match en carrière, pourrait en profiter.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.