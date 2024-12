En deux temps, les Grizzlies gagnent encore contre les Pacers

Deux des équipes « popcorn » de la ligue, avec un meneur spectaculaire à leur tête, se retrouvent à Memphis dans un match à horaire avancé. Ce duel entre Ja Morant (19 points, 8 passes) et Tyrese Haliburton (8 points, 7 passes) tournera à l’avantage du premier, parfait leader du collectif des Grizzlies qui engrangent un nouveau succès contre des Pacers toujours friables loin de leur Indiana chéri.

Pourtant, ce sont les Pacers qui prennent le meilleur départ (45-28), comptant jusqu’à 19 points d’avance dans le premier quart-temps grâce à l’adresse extérieure insolente de Myles Turner et Bennedict Mathurin, ainsi que l’efficacité dans la peinture de Obi Toppin et TJ McConnell. Le problème, c’est que malgré une bonne séquence signée Andrew Nembhard, cette adresse retombe et les balles commencent à se perdre, offrant des munitions aux Grizzlies, plus agressifs, pour scorer en transition ou près du cercle. Que ce soit avec Santi Aldama, Jaren Jackson Jr, Ja Morant ou Marcus Smart. Forcément, l’écart se réduit (68-62).

Puis, après la pause, tout bascule définitivement : Indiana prend toujours l’eau en défense mais peine surtout à faire mouche à 3-points, sans manquer de gâcher des possessions, et Memphis en profite pour faire exploser ses visiteurs. La paire Ja Morant – Jaren Jackson Jr. mène la charge, Desmond Bane et Jaylen Wells les accompagnent, et le « break » est fait au tableau d’affichage (102-91). Malgré les efforts de Bennedict Mathurin, le collectif des Grizzlies est juste supérieur et rien n’y fait : c’est une victoire pour la bande de Jackson Jr, qui porte le coup de grâce avec Morant dans la raquette (136-121).

À RETENIR

– Memphis trace sa route. Même s’ils ont été menés de 19 points en début de match, les Grizzlies ont trouvé un moyen de s’en relever pour décrocher un sixième succès d’affilée et renforcer leur place sur le podium de l’Ouest. Portés par un collectif de gala, avec sept joueurs à plus de 10 points, les hommes de Taylor Jenkins ont eu besoin d’un gros quart-temps pour se lancer, laissant d’abord passer l’orage quand les Pacers allumaient avec réussite, avant de faire grimper leurs pourcentages tout en faisant chuter ceux de leurs adversaires. La plus solide des deux équipes de chaque côté a donc gagné, confirmant là sa belle forme du moment.

– Les deux visages d’Indiana. Capables du meilleur en première mi-temps (68 points et 18 passes, à 56% au tir dont 44% à 3-points) comme du pire en deuxième (53 points et 10 passes, à 38% au tir dont 21% à 3-points), les Pacers se sont encore inclinés à l’extérieur et il s’agit là de leur… neuvième défaite en onze déplacements. Beaucoup trop dépendants de l’adresse, à l’image d’un Tyrese Haliburton retombé dans ses travers, les joueurs de Rick Carlisle souffrent également d’une défense beaucoup trop fragile et permissive. Leurs trois prochains matchs, abordables car à Toronto, Brooklyn puis Chicago, vaudront déjà cher…

– Andrew Nembhard a rejoué. Si Obi Toppin s’est fait peur quand il a quitté le terrain à cause de sa cheville, avant de revenir en jeu, les Pacers ont au moins eu le plaisir de retrouver leur meneur canadien, absent depuis 14 matchs (genou). Limité dans son temps de jeu (15 minutes), il n’aura joué qu’une mi-temps, la première, mais en aura tout de même profité pour inscrire 14 points. Une bonne nouvelle pour Indiana, et on ne peut pas dire que ce soit fréquent en ce moment.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.