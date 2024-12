Quand Mikal Bridges reste (encore) cloué sur le banc…

Recrue phare de l’été des Knicks en compagnie de Karl-Anthony Towns, Mikal Bridges peine pour le moment à s’y acclimater : 15.5 points, 3.7 rebonds, 3.3 passes et 1.1 interception (en 38 minutes) mais à… 45% au tir, 31% à 3-points et 62% aux lancers.

L’ailier espérait retrouver son efficacité à New York après avoir perdu de l’adresse à Brooklyn, mais le voilà en difficulté après les débats estivaux liés à sa mécanique de tir. Et ça ne va pas en s’arrangeant car, à Charlotte, il a carrément été laissé sur le banc par Tom Thibodeau dans les huit dernières minutes de la partie…

Laisser du temps au temps

Un choix que l’intéressé comprend parfaitement : « Je dois mieux jouer, je suis trop irrégulier. Il y a des matchs où j’ai bien joué et d’autres où j’ai mal joué. Je dois juste trouver mon rythme dans cette équipe. Voilà tout. Je n’ai pas encore disputé 20 matchs, donc j’essaie encore de m’adapter. »

Préféré à Mikal Bridges, c’est Miles McBride qui a été utilisé dans le « money-time » pour apporter sa « fraîcheur » et sa capacité à « réussir des tirs » selon Tom Thibodeau. « La bonne décision » aux yeux de l’ancien joueur des Suns et des Nets, qui avait aussi été « benché » samedi dernier dans l’Utah.

« Le plus important, c’est de gagner » assure-t-il en tout cas, après son match à 8 points et 3 balles perdues (à 3/10). « Mais je dois évidemment mieux jouer. Je dois concrétiser les opportunités dont je dispose. J’ai perdu beaucoup de ballons bêtement et, à plusieurs reprises, mon adversaire a marqué en passant par le milieu. Je serai meilleur. »

Ne pas tenir compte de la contrepartie

Du côté des Knicks, on ne se dit pour le moment pas inquiet par les récentes prestations de Mikal Bridges, qui n’est plus que la troisième voire quatrième option offensive de l’équipe, après avoir été la première à Brooklyn.

« Je le dis tout le temps : tout ira bien pour Mikal » assure son coach, Tom Thibodeau. « Si c’était un rookie, je serais plus inquiet car on ne connaît jamais vraiment un rookie, il n’y a rien sur quoi se baser, mais on connaît justement le passé de Mikal. »

Puis son coéquipier Josh Hart de se montrer plus agressif quand il entend parler de son transfert : « Les médias et les gens lui tombent dessus sans arrêt, mais il se trouve dans un nouvel environnement. C’est une situation où il a joué 19 matchs dans un rôle différent de celui qu’il a connu les quatre dernières années. C’est à nous de le mettre en confiance et toutes les conneries sur ce qu’on a donné pour le récupérer [cinq premiers choix de Draft, ndlr], ça ne veut rien dire. Si on gagne le titre, personne n’en aura rien à faire du nombre de tours de Draft lâchés. On aurait pu en donner 15, ça n’aurait pas d’importance. Au final, on essaie juste de gagner le titre et il sera un élément-clé à ce niveau. »

Quant à Jalen Brunson, autre membre de la fameuse « Villanova Connection » : « Il est l’un des nôtres et nous ne laisserons tomber personne. »

Mikal Bridges Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHX 82 30 43.0 33.5 80.5 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 1.6 0.9 0.5 8.3 2019-20 PHX 73 28 51.0 36.1 84.4 0.9 3.1 4.0 1.8 2.2 1.4 1.0 0.6 9.1 2020-21 PHX 72 33 54.3 42.5 84.0 1.1 3.2 4.3 2.1 1.6 1.1 0.8 0.9 13.5 2021-22 PHX 82 35 53.4 36.9 83.4 0.9 3.3 4.2 2.3 1.8 1.2 0.8 0.4 14.2 2022-23 * All Teams 83 36 46.8 38.2 89.5 1.0 3.4 4.4 3.3 1.9 1.1 1.5 0.7 20.1 2022-23 * PHX 56 36 46.3 38.7 89.7 1.0 3.3 4.3 3.6 2.1 1.2 1.4 0.8 17.2 2022-23 * BRK 27 34 47.5 37.6 89.4 0.9 3.6 4.5 2.7 1.6 1.0 1.8 0.6 26.1 2023-24 BRK 82 35 43.6 37.2 81.4 0.8 3.7 4.5 3.6 1.4 1.0 2.0 0.4 19.6 2024-25 NYK 19 38 45.4 30.6 61.5 1.1 2.6 3.7 3.3 1.3 1.1 1.5 0.5 15.5 Total 493 33 47.9 37.1 84.3 0.9 3.2 4.1 2.6 1.9 1.2 1.2 0.6 14.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.