Chez les Knicks, Mikal Bridges veut retrouver son efficacité

Depuis février 2023, il a la « bougeotte ». « De la folie. Je croyais tout le temps que je serais la dernière personne à être échangée », n’en revient pas Mikal Bridges, qui s’imaginait ne jamais quitter Phoenix, où il a disputé ses quatre premières saisons NBA complètes.

Au lieu de cela, l’ailier de 28 ans s’apprête à connaître sa troisième franchise, après les Nets et les Suns donc, en trois saisons. « Une fois que cela commence, une fois que vous avez été échangé une fois, c’est presque continu. Mais j’espère que tout se passera bien (à New York) et que je n’aurai plus à changer d’équipe », livre-t-il à RG.

Qui dit changement d’équipe, dit changement de rôle attendu. L’an dernier aux Nets, au regard de son énorme fin de saison 2023 à Brooklyn, il était attendu comme l’option n°1, capable de se rapprocher du niveau All-Star.

Il n’y est pas parvenu et Brooklyn n’a pas pu mêler à la course aux playoffs jusqu’au bout. À New York, Mikal Bridges pourrait se retrouver dans une configuration plus ou moins similaire à Phoenix, dans la mesure où les leaders sont en place (Jalen Bruson, Julius Randle).

Une sérieuse baisse d’adresse

Sans non plus redevenir un simple « role player », il aura moins de pression sur les épaules. Le natif de Philadelphie se fixe ainsi un objectif : « Être plus efficace sur tous les plans. Je pense que je l’ai toujours été tout au long de ma carrière, donc c’est un peu bizarre depuis un an et demi de ne pas l’être autant que je le voulais. »

Il a bouclé son dernier exercice avec un peu moins de 44% de réussite aux tirs, alors qu’à Phoenix, il avait enchaîné trois saisons de suite à 51% d’adresse ou plus.

« Être capable de tout faire sur le plan offensif et défensif, tout en restant efficace. C’est un travail de longue haleine. Ce n’est pas facile, mais c’est ce que je vise », insiste-t-il.

Le fait de ne plus être l’option n°1 en attaque devrait l’aider en ce sens. Il pourra profiter des espaces générés par les attaquants new-yorkais, et inversement. « Ce sera plus facile pour JB et (Randle) avec moi sur le terrain pour espacer le jeu. […] Tout commence avec ces deux-là. Le fait de développer le talent autour d’eux va leur faciliter la tâche et nous rendre difficiles à défendre. » Et faire de New York un sérieux prétendant à l’Est.

Mikal Bridges Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHX 82 30 43.0 33.5 80.5 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 1.6 0.9 0.5 8.3 2019-20 PHX 73 28 51.0 36.1 84.4 0.9 3.1 4.0 1.8 2.2 1.4 1.0 0.6 9.1 2020-21 PHX 72 33 54.3 42.5 84.0 1.1 3.2 4.3 2.1 1.6 1.1 0.8 0.9 13.5 2021-22 PHX 82 35 53.4 36.9 83.4 0.9 3.3 4.2 2.3 1.8 1.2 0.8 0.4 14.2 2022-23 * All Teams 83 36 46.8 38.2 89.5 1.0 3.4 4.4 3.3 1.9 1.1 1.5 0.7 20.1 2022-23 * PHX 56 36 46.3 38.7 89.7 1.0 3.3 4.3 3.6 2.1 1.2 1.4 0.8 17.2 2022-23 * BRK 27 34 47.5 37.6 89.4 0.9 3.6 4.5 2.7 1.6 1.0 1.8 0.6 26.2 2023-24 BRK 82 35 43.6 37.2 81.4 0.8 3.7 4.5 3.7 1.4 1.0 2.0 0.4 19.6 Total 474 33 48.0 37.5 84.6 0.9 3.2 4.1 2.6 1.9 1.2 1.2 0.6 14.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.