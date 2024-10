Mikal Bridges à la recherche de son tir perdu

Que se passe-t-il avec le tir de Mikal Bridges ? La question commence à monter parmi les fans des Knicks. Surtout après la prestation de la recrue estivale la nuit passée face aux Wizards. En 32 minutes, le joueur arrivé des Nets a inscrit 8 points, mais manqué ses dix tentatives derrière l’arc (2/12 au total).

Cette soirée de maladresse n’aurait pas grand-chose d’inquiétant si Mikal Bridges n’avait pas signé une présaison catastrophique en matière d’adresse longue distance : 11 points de moyenne à 41% aux tirs, dont un triste 10,5% à 3-points (2/19) en quatre sorties.

Terrible pour un joueur qui, en passant de Brooklyn à l’équipe des Knicks, espérait retrouver en efficacité. Dans cette optique, il semble avoir fait un choix surprenant durant l’intersaison : modifier sa mécanique de tir.

Comparé à… Ben Simmons

Objectif : retrouver son confort de… Villanova, sa période universitaire. « Depuis que je suis entré dans la ligue, j’ai essayé d’y remédier en remontant jusqu’à l’époque où j’étais à l’université. Cela fait donc sept ans que je travaille tous les jours », avoue-t-il au New York Post.

Un changement de gestuelle assez spectaculaire. Dans sa nouvelle mécanique, moquée par Anthony Edwards, l’ailier semble avoir perdu en fluidité, avec un temps de déclenchement beaucoup plus lent.

Looks like Ben Simmons may have rubbed off on Mikal Bridges before he left the Nets pic.twitter.com/ZhfBpPfu9q — RB (@RBPhillyTake) October 1, 2024

Tom Thibodeau va l’encourager

« Quand je suis sorti de l’université, je l’ai un peu modifié. Puis, lors de ma deuxième année dans la ligue, j’ai eu un problème et j’ai essayé de m’en remettre depuis. J’ai donc essayé d’y remédier. C’est à peu près tout », résume l’ancien de Villanova qui a tourné à 40% de réussite durant l’université, passant de 30% à 43,5% de sa première à troisième année.

Une fois en NBA, après une saison rookie délicate (33,5%), Mikal Bridges a fait grimper ses pourcentages pour atteindre 37,5% en carrière, malgré une mécanique peu académique. Les semaines prochaines diront si son travail estival a payé. Mais sa maladresse actuelle ne va pas empêcher Tom Thibodeau de l’encourager à shooter.

« Le jeu vous dit ce qu’il faut faire. Si vous êtes ouvert, vous devez tirer », fixe le coach new-yorkais qui s’attend à ce que son équipe utilise cette arme : « On en a pris 36 (8/36). J’aimerais que ce chiffre soit un peu plus élevé. Mais nous sommes allés souvent sur la ligne (31/38 aux lancers). La valeur des tirs est importante, donc les lay-ups, évidemment, vous essayez d’en obtenir le plus possible. […] L’idéal serait d’avoir un volume élevé (à 3-points) et au moins le pourcentage moyen de la ligue. »

Mikal Bridges Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHX 82 30 43.0 33.5 80.5 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 1.6 0.9 0.5 8.3 2019-20 PHX 73 28 51.0 36.1 84.4 0.9 3.1 4.0 1.8 2.2 1.4 1.0 0.6 9.1 2020-21 PHX 72 33 54.3 42.5 84.0 1.1 3.2 4.3 2.1 1.6 1.1 0.8 0.9 13.5 2021-22 PHX 82 35 53.4 36.9 83.4 0.9 3.3 4.2 2.3 1.8 1.2 0.8 0.4 14.2 2022-23 * All Teams 83 36 46.8 38.2 89.5 1.0 3.4 4.4 3.3 1.9 1.1 1.5 0.7 20.1 2022-23 * PHX 56 36 46.3 38.7 89.7 1.0 3.3 4.3 3.6 2.1 1.2 1.4 0.8 17.2 2022-23 * BRK 27 34 47.5 37.6 89.4 0.9 3.6 4.5 2.7 1.6 1.0 1.8 0.6 26.2 2023-24 BRK 82 35 43.6 37.2 81.4 0.8 3.7 4.5 3.7 1.4 1.0 2.0 0.4 19.6 Total 474 33 48.0 37.5 84.6 0.9 3.2 4.1 2.6 1.9 1.2 1.2 0.6 14.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.