La Villanova Connection des Knicks est-elle unique en NBA ?

On pourra les appeler les « New York Wildcats » ou les « Nova Knicks » ! Avec l’acquisition la nuit dernière de Mikal Bridges en provenance des Nets, les Knicks ont un peu plus densifié encore leurs liens avec la fac’ de Villanova. L’effectif comptait déjà dans ses rangs trois joueurs passés en même temps par les Wildcats, avec Jalen Brunson, Josh Hart et Donte DiVincenzo. Avec Mikal Bridges en quatrième recrue, la franchise de Gotham pourrait tout simplement battre un record NBA.

Déjà proches de signer le plus gros total de minutes passées par des joueurs issus de la même fac en 2023/24, avec 7 839 minutes pour les anciens joueurs de Villanova, les Knicks devraient s’emparer de la meilleure marque historique avec l’inclusion de Mikal Bridges dans la rotation.

Numéro 1 de la NBA aux minutes jouées, l’ancien joueur des Suns est en effet attendu dans un rôle majeur, et s’il pourrait grignoter quelques minutes aux postes 2 et 3 à Donte DiVincenzo et Josh Hart, le quatuor devrait encore faire partie du socle de Tom Thibodeau, adepte des temps de jeu XXL.

Le plus gros total, déniché par HoopsHype, appartient jusque-là aux Lakers de la saison 1975/76, qui s’appuyaient eux largement sur un contingent local, made in UCLA. Kareem Abdul-Jabbar, Gail Goodrich et le meneur Lucious Allen étaient tout simplement les trois plus gros temps de jeu des Angelinos avec 8 413 minutes cumulées. Kareem Abdul-Jabbar (41 minutes en moyenne) avait terminé la saison MVP, et avec le plus grand nombre de minutes jouées sur l’exercice. New York espèrera toutefois un meilleur sort que ces Lakers, qui avaient terminé en bilan négatif (40-42) et avaient manqué les playoffs.

Pas (encore) le plus gros contingent issu d’une même fac’

Kentucky avait offert aux Pelicans de 2017/18 (8 357 minutes avec Anthony Davis, DeMarcus Cousins, Rajon Rondo, Darius Miller et DeAndre Liggins) et aux Celtics de 1997/98 (8 296 minutes avec Antoine Walker, Ron Mercer, Walter McCarthy, et Reggie Hanson) les deuxièmes et troisièmes groupes sortis du même programme avec le plus gros total de minutes, devant les Knicks de cette saison (7 839 minutes).

Avec leur quatuor Brunson – Bridges – DiVincenzo – Hart, champions NCAA ensemble en 2016, les Knicks devraient d’ores et déjà égaler – sauf bouleversement lors de la « free agency » le Magic, seule équipe à compter cette saison quatre joueurs de la même université, celle de Michigan avec les frères Wagner (Franz et Moritz), Caleb Houstan et Jett Howard. Il manquerait encore un élément à l’équipe new-yorkaise pour égaler un autre record : les cinq joueurs des Pelicans en 2018 sortis de Kentucky et nommés plus haut, et cette même équipe de New Orleans qui comptait deux ans plus tard cinq anciens joueurs de Duke (Zion Williamson, Brandon Ingram, JJ Redick, Jahlil Okafor et Frank Jackson, qui évoluera à Nanterre la saison prochaine).

Les Knicks peuvent toujours se renforcer encore cet été avec un des sept autres ex-Wildcats actuellement en NBA comme Kyle Lowry, en fin de bail aux Sixers. Ou Ryan Arcidiacono, parti de New York en janvier…