Jalen Brunson et Donte DiVincenzo sont devenus potes… en détestant Josh Hart

Derrière le vernis de la belle histoire du trio Jalen Brunson – Donte DiVincenzo – Josh Hart, anciens compères en NCAA à Villanova, puis coéquipiers NBA cette saison chez les Knicks, la réalité a longtemps été un peu plus complexe. Si Jalen Brunson et Donte DiVincenzo sont ainsi amis depuis leurs premiers pas à la fac, la relation entre « DDV » et Hart a longtemps été très tendue. Les deux joueurs ne pouvaient en réalité pas se supporter, au point d’être séparés à plusieurs reprises alors que ça chauffait entre les deux.

ESPN consacre ainsi un long article retraçant l’histoire de cette réunion du côté de New York, que les intéressés n’auraient probablement jamais imaginé quelques années plus tôt. Jalen Brunson et Donte DiVincenzo, arrivés en même temps sur le campus, logeaient dans la même chambre. Josh Hart, lui, était déjà dans l’équipe depuis deux ans. Et question caractère, par rapport aux plus calmes nouveaux arrivants, le contraste était grand.

Hart le « tyran »

« Josh pourra vous le dire, je le détestais ! » explique l’arrière. « Un certain nombre de gars de l’équipe le détestaient. Jalen et moi étions meilleurs amis, et Jalen devait me dire ‘T’inquiète, il est cool.’ C’était notre lien en commun. » Car si Jalen Brunson s’était vite intégré au sein des Wildcats, Donte DiVincenzo a, lui, dû patienter davantage pour s’intégrer, la faute à une sérieuse blessure au pied.

Difficile dans ces conditions de nouer des liens avec un Josh Hart à la personnalité si affirmée. « Josh était simplement un tyran. Un tyran chambreur » résume Donte DiVincenzo.

« Il joue comme s’il était possédé » explique Phil Booth, membre de l’équipe de Villanova à cette époque, et aujourd’hui arrière de Strasbourg en Betclic Elite. « Une fois que vous apprenez à le connaître, vous voyez qu’il a un bon fond. Vous comprenez que Josh est juste… Josh. » « Je ne sais pas, j’imagine que je dois être un enfoiré poli » s’en amuse aujourd’hui Josh Hart.

Le sourire était moins de mise pendant deux saisons, entre 2015 et 2017, entre l’ailier et Donte DiVincenzo. Durant leur première saison, une séance de trashtalking de Josh Hart envers Donte DiVincenzo s’est terminée en une cravate du premier au deuxième. « Donte ne pouvait plus du tout bouger » s’est remémoré Jalen Brunson dans son podcast avec Josh Hart « Roommates Show » « Ce qu’il y a avec Josh, c’est que vous ne le voyez jamais pousser à la salle, mais il est sacrément costaud » admet Donte DiVincenzo.

Prises de tête et bons souvenirs

Quelques mois plus tard, alors que Josh Hart était bien à la musculation avec son jeune partenaire, une insulte de l’ailier a fait dégénérer les choses, au point que Donte DiVincenzo avait envoyé un poids de 4,5 kilos vers son coéquipier. « Josh aurait dû recevoir le poids vu qu’il avait dit » assure Jalen Brunson, alors qu’aucun des joueurs de l’époque ne souhaite aujourd’hui dévoiler les propos de l’ancien joueur des Lakers, Pelicans et Blazers.

Compétiteur, presque à l’excès, Josh Hart a fini par se rabibocher avec son ancien camarade de promo une fois les deux hommes arrivés en NBA, où les mauvais moments sont devenus des vieux souvenirs du bon temps. Celui de Wildcats champions NCAA en 2016 et 2018 au sein d’une équipe pas si éloignée de celle des Knicks.

Confronté à Oklahoma lors du Final Four 2016, Villanova s’était préparé au défi Buddy Hield, meilleur attaquant de NCAA alors, en demandant à Donte DiVincenzo de le copier trait pour trait à l’entraînement. Les deux joueurs sont aujourd’hui face à face, avec un avantage 2-0 pour les Knicks, notamment grâce au tir décisif de Donte DiVincenzo dans le Game 2.