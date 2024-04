Des journalistes new-yorkais ont vu dans cette séquence des similarités avec le shoot légendaire de Ray Allen face aux Spurs en 2013. La fin de ce Game 2 entre Knicks et Sixers n’a bien sûr pas atteint de tels niveaux de dramaturgie. Mais le tir de la gagne de Donte DiVincenzo (19 points à 5/10 aux tirs) a sérieusement fait chavirer le Madison Square Garden.

À 47 secondes de la fin, les chances de victoire des locaux s’étaient pourtant amenuisées. Avec son lancer-franc, Kyle Lowry offrait cinq points d’avance à sa formation (96-101). Après une possession cafouillée, au bord de la perte de balle, Jalen Brunson, hyper maladroit, parvenait à marquer à 3-points. Le genre de tir qui ricoche sur l’arceau avant de tomber on ne sait comment dedans.

La remise en jeu suivante des Sixers tournait au calvaire, alors que Nick Nurse réclamait un temps-mort qu’il n’obtiendra pas. Sous la pression de Jalen Brunson et Josh Hart, Tyrese Maxey s’écroulait et perdait le cuir. Donte DiVincenzo récupérait ainsi une première occasion de redonner l’avantage à son équipe. Un shoot ouvert, mais beaucoup trop long.

Isaiah Hartenstein, héros au rebond

Isaiah Hartenstein sortait alors de nulle part pour capter un rebond offensif, OG Anunoby ressortait le ballon vers son arrière. Cette fois-ci, le tir de DiVincenzo transperçait le filet. Un swish bruyant qui faisait rugir l’enceinte new-yorkaise.

Avec 13 secondes à jouer, les Knicks viraient en tête (102-101). Les visiteurs ne parviendront pas à répondre sur la dernière possession. « C’était énorme, c’était très bruyant. Honnêtement, après avoir manqué le premier tir, j’espérais vraiment, vraiment, vraiment qu’Isaiah obtienne (le rebond offensif) parce que je savais qu’avec la rotation (des Sixers), j’allais avoir un deuxième tir. Dieu merci, il a pris le rebond offensif », remercie-t-il.

Le shooteur extérieur le plus prolifique des Knicks cette saison dit s’en être beaucoup voulu d’avoir manqué sa première tentative. Au point de s’être « senti comme une merde pour être tout à fait honnête ». Il ajoute : « On s’entraîne à ça tous les jours : les tirs à 3-points ‘dagger’ et en seconde chance. Une fois qu’OG a reçu le ballon, j’ai préparé mes appuis, j’ai fait confiance à mon travail et heureusement, c’est rentré. »

Sur le banc lors du Game 1

Le joueur de 27 ans n’oublie toutefois pas les moments qui ont précédé cette folle séquence. Cette fin de match s’est dessinée après que les Knicks ont gâché une avance au score. « Ce n’était pas une bonne sensation, car on avait 6 ou 8 points d’avance, quelque chose comme ça, donc ce n’est pas positif. Tu perds cette avance, donc tu sais que le lendemain ça va piquer un peu plus », lâche l’arrière dont l’équipe menait 90-82 à huit minutes de la fin.

« Je crois que notre confiance n’a jamais vacillé. Lors du temps-mort (dans le final), aucun d’entre nous ne se disait que le match était terminé. Ce n’est jamais le cas, surtout quand on joue pour Thibs », poursuit-il. Un Tom Thibodeau qui n’avait d’ailleurs pas hésité à se passer de Donte DiVincenzo dans le 4e quart-temps du premier match.

L’arrière avait manqué d’adresse ce jour-là, terminant avec 8 points à 3/10 aux tirs, ce qui contrastait avec ses grosses performances récentes. Interrogé avant ce match 2 sur ce qu’il attendait de DiVincenzo après cette première prestation, Tom Thibodeau avait répondu : « Qu’il soit à la normale ». Il a fait encore mieux cette nuit.

Donte DiVincenzo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 MIL 27 15 40.3 26.5 75.0 0.6 1.8 2.4 1.2 1.4 0.5 0.7 0.2 4.9 2019-20 MIL 66 23 45.5 33.6 73.3 1.0 3.8 4.8 2.3 1.7 1.3 1.4 0.3 9.2 2020-21 MIL 66 28 42.0 37.9 71.8 1.2 4.5 5.8 3.1 1.7 1.1 1.4 0.2 10.4 2021-22 * All Teams 42 24 35.1 33.9 84.3 1.0 3.1 4.1 2.8 1.6 1.1 1.7 0.2 9.1 2021-22 * SAC 25 27 36.2 36.8 83.9 0.9 3.5 4.4 3.6 1.7 1.5 1.8 0.2 10.3 2021-22 * MIL 17 20 33.1 28.4 85.2 1.1 2.5 3.5 1.7 1.5 0.7 1.7 0.2 7.2 2022-23 GOS 72 26 43.5 39.7 81.7 1.1 3.4 4.5 3.5 1.9 1.4 1.6 0.1 9.4 2023-24 NYK 81 29 44.3 40.1 75.4 0.8 2.9 3.7 2.7 2.1 1.3 1.4 0.4 15.5 Total 354 25 42.8 37.6 77.1 1.0 3.4 4.4 2.8 1.8 1.2 1.4 0.3 10.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.