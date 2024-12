Les Lakers vraiment miraculés à Utah !

Les Lakers entament leur « road trip » de quatre matches par un succès à Utah, et c’est un vrai miracle ! Les partenaires de LeBron James s’imposent 105-104 après une fin de match des plus confuses, et ça s’est joué sur une prise de temps-mort de Will Hardy. Il y a quelques jours, Erik Spoelstra avait coûté la victoire au Heat en prenant un temps-mort qu’il n’avait pas. Cette fois, le coach du Jazz a pris un temps-mort alors que Collin Sexton venait d’inscrire le panier de la victoire.

On est en toute fin de match, et les Lakers mènent 105-104 à 31 secondes de la fin. LeBron James a signé quatre paniers de suite pour permettre aux Lakers d’attaquer le « money time » avec un peu d’avance (101-92). Mais les Lakers déjouent, notamment parce que le « King » envoie saucisse sur saucisse. Après que Walker Kessler a ramené le Jazz à un point, les Lakers font évidemment tourner le chrono pour prendre un tir à la limite des 24 secondes.

Collin Sexton « volé » d’un panier de la gagne

LeBron James s’y colle et il loupe son 9e tir à 3-points de la soirée. Au rebond, Walker Kessler lance la contre-attaque, et Collin Sexton passe en revue toute la défense avant d’inscrire un lay-up quasi synonyme de victoire puisqu’il reste deux secondes au chrono. Et c’est là que la rencontre bascule dans le surnaturel. Alors que les arbitres sifflent, on pense que JJ Redick a pris un temps-mort pour gérer la dernière possession.

Sauf que c’est Will Hardy, son homologue, qui avait couru vers la table de marque pour prendre un temps-mort avant le panier de Collin Sexton. Le panier est annulé, et le Jazz se retrouve avec un temps-mort avec deux secondes à jouer !

C’est cruel car sans ce temps-mort, le Jazz mènerait d’un point, et c’était aux Lakers de s’en sortir en deux secondes. Sur la remise en jeu, la balle revient à Collin Sexton mais le meneur bafouille au moment de shooter, et trois Lakers l’empêchent de tirer. Les bras ballants, il a compris que son coach l’a privé du hold-up de la soirée…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Lakers très diminués. Le facteur X des Lakers se nomme Gabe Vincent, auteur de 10 points, sa meilleure marque de la saison. L’ancien arrière du Heat profite des blessures pour se montrer comme titulaire, et il faut dire que les Californiens étaient très diminués puisqu’il manquait Austin Reaves, D’Angelo Russell, Cam Reddish et bien sûr Jaxson Hayes et Christian Wood.

– Anthony Davis reprend sa marche en avant. Auteur d’un grand 3e quart-temps, Anthony Davis a repris ses bonnes habitudes avec une nouvelle sortie à 30 points et plus. Le Jazz n’avait pas de plan particulier pour le contrer, et l’intérieur a scoré sans réaliser une très grande prestation. Et s’il termine à zéro passe, c’est essentiellement la faute de ses shooteurs : 7 sur 33 de loin, dont 0 sur 9 pour LeBron James.

– Le Jazz perd trop de ballons. Bon dernier de la NBA aux balles perdues, le Jazz en a encore perdu 15 ce soir, et les Lakers en ont profité pour inscrire 20 points. Dans le « money time », le duo George-Sexton perd deux ballons bêtement, et ça coûte cher. Moins cher que la prise de temps-mort de leur coach…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.