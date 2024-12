En triple-double, Victor Wembanyama fait des misères aux Kings

Les Spurs de Victor Wembanyama ont repris leur marche en avant. Après la défaite contre les Lakers à domicile juste avant le « break » de Thanksgiving, les hommes de Mitch Johnson ont arraché une victoire au forceps contre les Kings (127-125) et restent donc sur cinq succès en six matchs. Au bout du suspense et au bout de la nuit, les Texans ont fait chavirer les Californiens, qui ont longtemps eu la mainmise sur la rencontre.

Victor Wembanyama signe son premier triple-double de la saison

Pas toujours bien servi dans la raquette, Victor Wembanyama a pourtant été l’artisan majeur de cette 11e victoire de la saison en 20 matchs des hommes de Mitch Johnson.

L’intérieur français des Spurs a inscrit 13 de ses 34 points dans le dernier quart-temps pour finalement signer son 1er triple-double de la saison (34 points à 11/17 aux tirs, 13 rebonds et 11 passes en 37 minutes), son 3e en carrière et le 1er depuis février. Devin Vassell (21 points à 8/12 aux tirs en 24 minutes), pour son deuxième match de reprise, est également apparu sous son meilleur jour, se montrant lui aussi décisif dans le dernier acte.

Pourtant, cette victoire a mis du temps à se dessiner. Peu impliqués en défense et comptant jusqu’à 17 points de retard à la fin du premier quart-temps (42-25), les partenaires de « Wemby » ont longtemps laissé tirer les Californiens tirer comme ils l’entendaient. Mais leur adresse s’est étiolée et les Spurs sont montés en intensité au fil des minutes…

Domantas Sabonis (25 points, 13 rebonds) et De’Aaron Fox (23 points, 9 passes) y ont pourtant cru jusqu’au bout mais ils n’ont pas réussi à sortir les Kings de la crise, concédant ainsi une 6e défaite en 7 matches.

Avant de retrouver les Bulls jeudi à domicile, les Spurs iront à Phoenix, mardi, pour tenter de décrocher la première place de leur groupe de « NBA Cup », synonyme de qualification pour les quarts de finale de la compétition. Sacramento, de son côté, recevra les Rockets, mardi.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Une bonne adresse à 3-points pour Victor Wembanyama. Souvent critiqué pour sa sélection de tirs en ce début de saison, le Français a été juste derrière l’arc, terminant ainsi à 5/9. Plus globalement, les Spurs ont été très en réussite dans cet exercice avec 50% de leurs tentatives converties (23/46). Ces 23 primés réussis constituent un nouveau record pour la franchise texane.

— Les Kings pourtant plus solides à l’intérieur. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : Sacramento a marqué 52 points dans la raquette contre seulement 28 pour les Spurs. La bataille du rebond a également été remportée par les Californiens, avec 57 prises, contre 46 pour les Texans. Mais ça n’a pas suffi pour Sacramento.

