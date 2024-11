Stats & Highlights | Jared McCain fait respirer les Sixers, les Rockets ne s’arrêtent plus

Sans Paul George ni Joel Embiid, les Sixers s’en sont remis au duo Tyrese Maxey – Jared McCain pour arrêter leur série de défaites face aux Nets. Les deux arrières ont ainsi compilé 56 points pour porter Philadelphie alors que Gerschon Yabusele, titulaire, finissait en double-double (10 points, 11 rebonds, 3 passes) sans être adroit (4/12).

Les Bulls sont une équipe fébrile… à condition de ne pas les laisser courir. C’est pourtant ce que les Hawks ont fait, et la troupe de Zach LaVine (26 points) s’est donc régalée.

Très en forme, les Rockets n’ont de leur côté fait qu’une bouchée des Blazers, derrière les 28 points de Dillon Brooks et le gros impact du duo Tari Eason – Amen Thompson en sortie de banc. Les deux hommes compilent ainsi 32 points, 19 rebonds, 6 passes et 5 interceptions, avec des +/- énormes, respectivement à +33 et +26 !

Philadelphie – Brooklyn : 113-98

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

PHI 113 BRO 98 WAS 96 BOS 108 NOR 108 GSW 112 MIL 129 IND 117 CHI 136 ATL 122 HOU 116 POR 88 DEN 120 DAL 123 LAC 104 SAC 88

Chicago – Atlanta : 136-122

Houston – Portland : 116-88

