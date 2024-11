Les Kings s’écrasent devant la forteresse des Clippers

Deuxième rencontre entre les deux équipes et deuxième victoire pour Clippers (10v-7d) face aux Kings (8v-8d). À l’instar de leur première confrontation il y a deux semaines, les joueurs de Los Angeles l’ont emporté sur la base d’une grosse prestation défensive.

Car dans un match où les deux formations ont flirté avec la barre, modeste, des 40% de réussite (et seulement 20% derrière l’arc…), les Clippers, aidés par la maladresse adverse, ont fait très fort en matière de solidité défensive. Les locaux sont rentrés au vestiaire avec 22 points d’avance, en ayant encaissé seulement 29 points (51-29).

Mike Brown ne comptait évidemment pas lâcher la rencontre, alors il a insisté avec ses titulaires – trois d’entre eux à 40 minutes ou plus – et les Kings ont relevé la tête dans le troisième quart-temps. Tandis que la majorité de leurs coéquipiers étaient en souffrance au tir, De’Aaron Fox et Domantas Sabonis ont retrouvé de leur superbe, avec un jeu plus en rythme, et Sacramento a réduit son écart autour d’une douzaine de points.

Mais les locaux n’ont pas paniqué. Malgré un James Harden maladroit lui aussi, ils ont trouvé d’autres ressources en attaque, à l’instar d’un Kevin Porter Jr. bien inspiré pour finir la rencontre. Kris Dunn apportait aussi beaucoup dans beaucoup de secteurs, Ivica Zubac verrouillait la raquette et Derrick Jones Jr. finissait régulièrement au cercle.

Encore menés de 12 points (76-64) à l’entame du quatrième quart-temps, les visiteurs n’ont ainsi pas été en mesure de surfer sur la dynamique de leur troisième quart pour recoller pleinement.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une attaque grippée. Encore à la tête de l’une des meilleures attaques de la ligue cette saison, Mike Brown a dû se demander ce qui arrivait à ses joueurs cette nuit. Après 12 points dans le premier, puis 17 dans le second quart-temps, terminé sur un airball en transition de De’Aaron Fox, les Californiens ont réagi par la suite. Mais leur maladresse à 3-points (7/35), récurrente cette année, et leur peu de points inscrits dans la raquette (38 contre 56), ont compliqué les choses. Ils terminent ainsi avec près de 30 points marqués en moins que d’habitude.

– Le grand écart des bancs. Avec seulement 9 points apportés, le banc des Kings n’a pas été un facteur dans cette rencontre. Le cinq des Clippers a en revanche été beaucoup plus soutenu. Très maladroit pour démarrer, Kevin Porter Jr. s’est bien ressaisi dans la dernière période, Nicolas Batum a fait beaucoup de bien aussi avec ses tirs primés et Mo Bamba a apporté son physique dessous. Les remplaçants de Tyronn Lue ont inscrit 30 points de plus que leurs homologues des Kings.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.