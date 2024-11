La ligne à 3-points joue encore des tours aux Kings

De’Aaron Fox a eu le mérite de sauver l’honneur. De tous les titulaires des Kings, il a été le seul à convertir à 3-points cette nuit face aux Clippers. Tandis que le meneur signait un 2/5 de loin, ses coéquipiers dans le cinq ont cumulé un triste 0/13.

Et comme les remplaçants n’ont pas été beaucoup plus inspirés, les Californiens ont terminé avec un terrible 3/26 collectif (11,5%). Difficile dans ces conditions de l’emporter, même si les locaux ont terminé avec une adresse générale supérieure (47% contre 44%).

« C’est difficile de gagner un match en marquant trois paniers à 3-points. Ce n’était tout simplement pas notre soirée », confirme DeMar DeRozan, dont la série de matchs à 20 points ou plus avec Sacramento s’est terminée. « On a gagné la bataille des ballons perdus, c’était sensiblement la même chose aux lancers-francs. Là où on a vraiment perdu le match, c’est sur la ligne à 3-points », complète De’Aaron Fox.

Ce dernier est gêné à l’auriculaire de la main gauche, sa main forte. Le meneur a récemment déclaré au Sacramento Bee qu’il s’était disloqué le doigt et qu’il avait peut-être subi des lésions dont la guérison prendrait un mois. « Je ne peux pas y faire grand-chose. Je ne vais pas prendre un mois de repos ou autre. Je suis capable de jouer, donc je suis sur le terrain », note le leader de l’équipe.

Cette blessure expliquerait-elle son faible pourcentage de réussite à 3-points (30%) depuis le début de saison ? Quid de Keegan Murray et de Malik Monk, parmi les shooteurs les plus solides de l’équipe, qui ne parviennent pas à dépasser cette barre symbolique ?

Seul le Magic fait pire

Autant de faillites individuelles qui tirent le pourcentage collectif des Kings vers le bas. Avec 30.7% de réussite, il s’agit de la deuxième équipe la plus maladroite de la ligue à 3-points, derrière le Magic. En volume, il s’agit de la pire avec seulement un peu plus de 10 paniers primés réussi par rencontre.

« Peu importe qui on joue, on veut envoyer. On a le sentiment d’être une bonne équipe à 3-points. Même si les stats ne vont pas dans ce sens pour l’instant, on a des joueurs capables de shooter à 3-points. Chaque fois qu’on atteint la raquette, tout le monde converge, alors on veut aller dans la raquette, ressortir le ballon, envoyer et, je l’espère, rentrer des tirs », lâchait Mike Brown avant le match.

Seulement, ce dernier estime que ses joueurs hésitent trop et refusent de bons tirs derrière l’arc, et qu’ils devraient même en prendre dix de plus par match. Que l’adresse suive ou non.

« On a beaucoup de gars qui ne font que feinter et essayer de pénétrer, et tout le monde attend dans la raquette. Et puis on fait parfois des passes intérieures alors que la raquette est remplie, ce qui rend les choses difficiles. Quand le ballon arrive, il faut shooter et le faire avec confiance », réclamait le coach des Kings.

Opération ratée la nuit dernière.