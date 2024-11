Jaylen Brown et les Celtics se sortent du piège des Wizards

Toujours sans Kristaps Porzingis, et sans Al Horford, malade, les Celtics se présentent à Washington avec une raquette déplumée. Washington va ainsi en profiter, attaquant la peinture adverse pour profiter du manque de couverture près du cercle. De quoi faire la course en tête en première mi-temps…

Les joueurs de Brian Keefe prendront même jusqu’à 11 points d’avance (45-34) dans le deuxième quart-temps. Pas de quoi faire paniquer les champions en titre, qui reviennent au contact (51-49) malgré un trio Jayson Tatum – Jaylen Brown – Derrick White qui compile un vilain 8/29 à la mi-temps, dont 2/15 derrière la ligne à 3-points.

Mais à l’expérience, les trois hommes vont serrer les rangs au retour des vestiaires, et surtout accélérer quand il le fallait, pour prendre le contrôle du match, et s’éviter une grosse frayeur.

Alors que tous les ballons adverses passent par le duo Poole/Kuzma, plutôt en réussite face aux largesses inhabituelles de la défense de Joe Mazzulla, Jaylen Brown en particulier va inscrire des tirs compliqués, et précieux, pour s’assurer la victoire (99-108). C’est la deuxième en trois sorties pour Boston dans le Groupe C de la NBA Cup, à l’Est. De son côté, Washington vire à 0-2 et, sauf miracle, ne devrait donc pas aller plus loin dans la compétition.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Match délicat pour les « Frenchies » des Wizards. Bilal Coulibaly a réussi son premier 3-points mais, derrière, l’arrière des Bleus a souffert offensivement. Entre les airballs, les gamelles et le poster sur Neemias Queta raté de peu, rien n’a souri au sophomore, qui termine avec 6 points à 2/9 au tir. Pas beaucoup plus de réussite pour Alexandre Sarr, qui ne trouve toujours pas la mire de loin, mais qui a connu un passage intéressant en troisième quart-temps par ses mouvements vers le cercle.

– Jaylen Brown sur son 31. Maladroit, comme ses partenaires, pendant trois quart-temps, le MVP des dernières Finals a su serrer le jeu quand il le fallait, en inscrivant ses trois derniers tirs pour définitivement écarter les Wizards. Dont ce shoot arc-en-ciel face à Kyle Kuzma qui plie définitivement la rencontre.

– La raquette des Celtics trouée. Sans Kristaps Porzingis ni Al Horford, la capacité d’intimidation des Celtics près du cercle est largement réduite et les Wizards en ont bien profité. Ils ont ainsi inscrit 52 points dans la raquette de leurs adversaires, qui se sont de leur côté contenté de 30 points inscrits sous le cercle.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.