Malgré le retour de Nikola Jokic, les Nuggets perdent un match fou face aux Mavericks

Le retour aux affaires de Nikola Jokic n’aura pas suffi. Dans un match renversant où les équipes ont échangé les séries, les Nuggets sont tombés à la maison contre les Mavericks, vainqueurs au terme d’une fin de match haletante (120-123), et toujours en l’absence de Luka Doncic.

La première période est complètement en faveur de Dallas. Dès les premières minutes, les Mavericks sont ainsi plus agressifs, Quentin Grimes en profite pour sanctionner et donner huit points d’avance aux siens après à peine quatre minutes de jeu. L’écart grimpe même à 11 longueurs sur un rebond offensif de Kyrie Irving… après avoir loupé lui-même la mire de loin. Denver réagit brièvement par le talent de Nikola Jokic.

Les Nuggets sont de retour à seulement deux points à la fin du premier quart-temps, pour mieux s’écrouler dans le deuxième. Le plan de jeu des Mavericks est aussi simple qu’efficace : attaquer le cercle inlassablement et courir dès que possible pour y parvenir. Les minutes sans Nikola Jokic virent au cauchemar des deux côtés du terrain, et il faut le retour prématuré du MVP pour redonner un peu de vie aux siens.

Le problème est que l’embellie est de courte durée. Nikola Jokic fait ce qu’il peut, mais se frustre face à l’envie des Mavericks. Comme dans le premier quart, Dallas inscrit au moins 20 points dans la raquette (18/21 à l’arceau !), et passe un 16-2 à Denver grâce notamment au tandem Kyrie Irving – Naji Marshall. Les Nuggets sont dans les cordes au repos, alors que Dallas égale sa meilleure mi-temps offensive de la saison, 53-73.

Un quatrième quart-temps de haute volée

On ne sait pas (encore ?) ce que Michael Malone a pu dire à ses joueurs à la pause mais le message a été bien entendu. C’est une tout autre équipe des Nuggets qui se présente sur le parquet, revancharde et qui montre enfin un peu d’envie et d’énergie. Le contraste avec la première période est total, avec Michael Porter Jr comme premier détonateur (11 points dans le troisième quart). Denver court, s’arrache sur les rebonds et les rotations défensives. De 53-77, l’écart est comblé sur un nouveau panier de Jokic (80-83).

Revenus dans le coup, les Nuggets ne s’arrêtent plus, même sans leur pivot star. Russell Westbrook prend le relais avec trois paniers à 3-points dans les cinq premières minutes du quatrième quart ! Peyton Watson, héroïque en défense sur Kyrie Irving, y va de son primé et Denver prend l’avantage pour la première fois du match à 5 minutes 34 de la fin. Le match vire au combat de poids lourds, qui s’échangent les coups. Kyrie Irving toujours muselé, les seconds couteaux des Mavericks font finalement la différence avec un super Marshall, et P.J. Washington, décisif avec neuf points dans les deux dernières minutes.

Dallas a tenu bon et signe une deuxième victoire en trois rencontres de NBA Cup, leur quatrième succès de rang. La qualification se complique en revanche pour les Nuggets, battus pour la deuxième fois dans cette compétition.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– P.J. Washington – Naji Marshall, héros des Mavericks. Sans Luka Doncic, le leader des Mavs n’a pas été Kyrie Irving, force d’attraction de la défense mais maladroit à 7/19 au tir. Naji Marshall termine avec un record en carrière et 26 points. Comme une semaine plus tôt à Oklahoma City, le dernier mot est revenu à P.J. Washington, auteur d’un nouveau gros double-double (22 points, 13 rebonds) et un sang-froid énorme dans le « money time ».

– Revenir de l’enfer ? Encore raté pour Denver. Les Nuggets sont passés tout près d’un petit exploit, après avoir été mené de 24 points en début de troisième quart-temps et être passés devant dans le dernier acte, avant de craquer. Il faut dire que Denver n’est pas spécialiste des comebacks : quand la franchise du Colorado est menée de 20 points ou plus à la pause, elle en est désormais à 155 défaites pour… aucune victoire !

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.