Giannis Antetokounmpo voit triple et les Bucks se vengent des Pacers

Soir de retrouvailles entre les Bucks et les Pacers, plus de six mois après leur série du premier tour qui avait vu Indiana sortir Milwaukee en six matchs. Cette fois, le résultat est différent car les coéquipiers de Giannis Antetokounmpo (37 points, 11 passes, 10 rebonds) et Damian Lillard (24 points, 12 passes, 5 rebonds) ont fait chuter Pascal Siakam (25 points, 8 rebonds), Bennedict Mathurin (20 points, 9 rebonds, 3 interceptions) et consorts.

Comme on pouvait s’y attendre, Giannis Antetokounmpo attaque fort et les Pacers n’ont personne pour l’arrêter. Il place très vite les Bucks sur la bonne voie, à +10, alors que l’apport de l’énergique Bobby Portis fait aussi du bien à l’intérieur.

Ce même Bobby Portis qui ne manquera ensuite pas de redonner de l’air à Milwaukee avant la pause, en initiant un 14-2 après que Indiana soit revenu grâce à Pascal Siakam, en profitant notamment du repos de Giannis Antetokounmpo en début de quart-temps (58-44). Les balles perdues font mal aux hommes de Rick Carlisle.

À +24 après la pause, et un tandem Giannis Antetokounmpo – Damian Lillard incontrôlable, on pensait les Bucks lancés vers un « blow-out ». Mais c’était sans compter Pascal Siakam et TJ McConnell, puis Bennedict Mathurin et Tyrese Haliburton, ainsi que leurs pertes de balle, car un 14-0 dans le troisième et un 16-3 dans le quatrième relancent les Pacers et donc le suspense. Giannis doit alors s’employer de nouveau et, omniprésent sur le terrain, il assume son statut pour placer le « run » qui tue Indiana et aider Milwaukee à obtenir sa cinquième victoire en six matchs (129-117).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Milwaukee avait à coeur de l’emporter. Battus quatre fois sur cinq par les Pacers la saison dernière, avant d’être éliminés par eux en playoffs, les Bucks voulaient forcément se venger de leurs visiteurs. D’où la motivation de Giannis Antetokounmpo dès le départ, qui a tiré vers le haut tout son groupe, jamais mené au score. De Damian Lillard à Bobby Portis, en passant par Gary Trent Jr, Brook Lopez ou Taurean Prince… L’écart aurait pu être plus conséquent sans le relâchement du troisième quart-temps, mais les joueurs de Doc Rivers ont lavé leur honneur, démontrant en prime qu’ils étaient l’une des équipes en forme du moment.

– Milwaukee vire à 2-0, Indiana à 0-2. Outre la reprise de la rivalité entre les deux équipes, ce match revêtait aussi un enjeu sur le plan comptable, dans le cadre de la désormais traditionnelle « NBA Cup ». Avec leur victoire, les Bucks se rapprochent de la qualification en phase à élimination directe, tandis que les Pacers –pourtant finalistes en titre– se rapprochent eux d’une sortie de piste précoce. La preuve qu’ils ne sont pas au mieux collectivement ces derniers temps, à l’image de leur leader Tyrese Haliburton, avec cinq défaites en six matchs. La dynamique inverse de Giannis Antetokounmpo &co.

