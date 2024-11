Dans la difficulté, les Warriors s’en sortent à New Orleans

C’est Andrew Wiggins qui imprime sa marque sur le premier quart-temps. L’ailier des Warriors inscrit 13 points dont trois paniers primés. Des réponses à ceux marqués par les Pelicans, qui arrivent à suivre le rythme (30-34). Ils font même mieux que ça puisque, actifs en défense, ils parviennent à bousculer les troupes de Steve Kerr avec un 13-0. Ils rejoignent ainsi les vestiaires avec un point d’avance (63-62).

Les Warriors affichent enfin un peu plus de sérieux en défense en seconde période. Stephen Curry puis Jonathan Kuminga portent les Californiens en attaque mais rien n’est encore fait (84-87).

Avec plus de talent, Golden State parvient à faire l’écart mais il était écrit que les Pelicans seraient coriaces jusqu’à la fin. Avec quelques shoots primés, ils offrent un dernier frisson à la salle. Sur une mauvaise remise en jeu, ils volent le ballon et Trey Murphy III a le ballon à 3-pts pour passer devant.

C’est manqué et on peut lire la déception sur le visage et dans les attitudes des joueurs de Willie Green. Pendant les lancers-francs de la fin de Draymond Green, qui valident le succès de Golden State (108-112), Stephen Curry avait, lui, le sourire. Et pour cause : les Warriors restent en tête de la conférence Ouest.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Golden State a fait le minimum… Ce n’est pas le meilleur match des joueurs de Steve Kerr. Sans doute que jouer l’équipe C des Pelicans n’est pas le plus excitant des défis, mais les Warriors ont manqué du sérieux et de la concentration, en attaque comme en défense. Ils ont été gênés par les intentions défensives adverses (16 ballons perdus) et c’est avec leur talent qu’ils ont fait la différence. Néanmoins, ils ne sont pas passés loin d’être sanctionnés dans les ultimes secondes. L’essentiel est donc dans la victoire, pas dans la forme.

– … New Orleans son maximum. Pour Willie Green et ses troupes, c’est le contraire. L’équipe est décimée par les blessures, les cadres manquent partout, mais cette formation se bat, se donne à fond, surtout en défense. Brandon Ingram a été bien surveillé par les Warriors, mais ils sont su trouver des solutions. C’était parfois brouillon et maladroit, mais les efforts étaient là. Malheureusement pas récompensés par un succès, car c’est la quatrième défaite de suite.

– Les Warriors qualifiés pour le quart de finale de la NBA Cup. Avec une troisième victoire en trois matches, et la défaite de Denver dans le même temps contre Dallas, les Warriors ont validé leur billet pour la suite de la compétition. Ils dominent le groupe C et même s’ils venaient à perdre leur dernier match et que les Mavericks, eux, le remportent – les deux équipes seraient à 3-1 – ils décrocheront tout de même la première place puisqu’ils ont remporté le duel direct face aux Texans.

