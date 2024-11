Andrew Wiggins bien mieux dans son basket

« Je veux faire ce qu’il faut pour eux. C’est tellement agréable lorsqu’ils ont confiance en vous, lorsqu’ils vous félicitent. On veut alors se montrer à la hauteur pour eux. » Andrew Wiggins a de la mémoire. Il sait que ces deux dernières saisons ont été moins bonnes, pour une raison principale : il était préoccupé par l’état de santé de son père, et a même quitté le groupe à plusieurs reprises pour être proche de lui.

Pour autant, les Warriors lui ont toujours accordé de la confiance et de la patience. On le sait, début septembre, Mitchell Wiggins, ancien joueur NBA, est décédé à 64 ans. « Aussi triste que cela puisse paraître, j’espère que la mort de son père lui apportera un peu de paix intérieure. Par expérience, je sais que ça arrive avec le temps », avait commenté Steve Kerr, qui parlait aussi d’une certaine « tranquillité d’esprit » après cette mauvaise nouvelle.

Le joueur de Golden State peut de nouveau pleinement se plonger dans le basket et pour son coach, c’est l’annonce d’une « sacrée saison » à venir pour l’ailier.

« Pour beaucoup de raisons, les deux dernières saisons ont été difficiles et il est prêt à retrouver le niveau qu’il avait il y a deux ans. Il est à un âge où il est au sommet physiquement. Je m’attends à une grosse saison de sa part », prévient encore l’entraîneur des Warriors.

Adroit, il réussit un très bon début de saison

Non seulement « libéré » psychologiquement, le joueur s’est aussi astreint à une grosse préparation estivale pour rebondir. Il a passé son temps entre Houston et San Francisco avec son entraîneur personnel, qui est aussi un assistant des Warriors, Jacob Rubin. Avec deux heures de travail tous les jours, dimanche compris.

« Je voulais perfectionner tout ce que je savais déjà faire », raconte Andrew Wiggins. « Je me sens vraiment bien. J’ai passé un très bon été à travailler. Tous les jours, je me donnais à fond, j’essayais de faire progresser mon jeu, d’être plus puissant, de redevenir celui que j’étais avant. »

Pour l’instant, ça paye puisque l’ancien des Wolves a joué quatre matches et compile 18.5 points de moyenne à 51% de réussite au shoot et 56% à 3-pts. De plus, avec ses 5.8 tentatives à 3-pts par match, il fait plaisir à son coach.

« On veut qu’il shoote beaucoup à 3-pts. Il a travaillé dur son tir », indique Steve Kerr. « On veut aussi qu’il aille aux lancers-francs. On veut qu’il soit en position de faire tout ça. Il l’a déjà fait auparavant. Il a été un joueur qui pesait 20 points de moyenne. »

Andrew Wiggins Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 MIN 82 36 43.7 31.0 76.0 1.6 2.9 4.6 2.1 2.3 1.0 2.2 0.6 16.9 2015-16 MIN 81 35 45.9 30.0 76.1 1.3 2.3 3.6 2.0 2.0 1.0 2.2 0.6 20.7 2016-17 MIN 82 37 45.2 35.6 76.0 1.2 2.8 4.0 2.3 2.2 1.0 2.3 0.4 23.6 2017-18 MIN 82 36 43.8 33.1 64.3 1.0 3.4 4.4 2.0 2.0 1.1 1.7 0.6 17.7 2018-19 MIN 73 35 41.2 33.9 69.9 1.1 3.7 4.8 2.5 2.1 1.0 1.9 0.7 18.1 2019-20 * All Teams 54 34 44.7 33.2 70.9 1.2 3.9 5.1 3.7 2.4 0.8 2.4 1.0 21.8 2019-20 * MIN 42 35 44.4 33.1 72.0 1.1 4.1 5.2 3.7 2.4 0.7 2.5 0.9 22.4 2019-20 * GOS 12 34 45.7 33.9 67.2 1.5 3.1 4.6 3.6 2.2 1.3 2.1 1.4 19.4 2020-21 GOS 71 33 47.7 38.0 71.4 1.2 3.7 4.9 2.4 2.2 0.9 1.8 1.0 18.6 2021-22 GOS 73 32 46.6 39.3 63.4 1.2 3.3 4.5 2.2 2.2 1.0 1.5 0.7 17.2 2022-23 GOS 37 32 47.3 39.6 61.1 1.6 3.4 5.0 2.3 2.9 1.2 1.3 0.8 17.1 2023-24 GOS 71 27 45.3 35.8 75.1 1.5 3.0 4.5 1.7 2.1 0.6 1.2 0.6 13.2 2024-25 GOS 4 27 51.0 56.5 73.3 2.0 3.8 5.8 2.2 2.0 0.5 1.2 0.8 18.5 Total 710 34 45.0 35.6 72.2 1.3 3.2 4.5 2.3 2.2 1.0 1.9 0.7 18.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.