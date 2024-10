Steve Kerr continue d’être à fond derrière Andrew Wiggins

Encore All-Star et champion NBA il y a deux ans, Andrew Wiggins a depuis perdu de sa superbe. La faute, principalement, à ses problèmes extra-sportifs liés à la maladie de son père Mitchell, finalement décédé le mois dernier.

On ignore dans quel état d’esprit se trouve le Canadien et s’il parviendra, surtout, à retrouver des couleurs. Du côté de Steve Kerr, on a en tout cas largement confiance en lui, tant pour surmonter cette épreuve que pour redevenir l’ailier à tout faire (et étoilé…) qu’il a été l’année du titre des Warriors.

« Je ne vais pas parler de chiffres, mais je vais juste parler de son agressivité et de sa tranquillité d’esprit, que je vois chez lui en ce moment » détaille l’entraîneur de Golden State, plutôt bien placé pour évoquer le deuil. « Les deux dernières années ont été terriblement difficiles pour Andrew et sa famille, surtout avec le décès de son père. Ça a été éprouvant pour lui. C’est indéniable : l’état de santé de son père a eu un impact sur son jeu et son bien-être. Mais aussi triste que cela puisse paraître, j’espère que la mort de son père lui apportera un peu de paix intérieure. Par expérience, je sais que ça arrive avec le temps. S’il a un peu de liberté, de tranquillité d’esprit et le soutien de sa famille… C’est une personne incroyable et un athlète exceptionnel, qui n’a que 29 ans, donc il est dans ses meilleures années. Je pense qu’il va connaître une excellente saison. »

L’important, c’est les 3-points

Sans Klay Thompson, il y a maintenant une place de lieutenant de Stephen Curry à récupérer chez les Warriors. Si Jonathan Kuminga y prétend de lui-même, Steve Kerr préfère d’abord miser sur un joueur plus aguerri et qui a déjà réussi trois saisons à plus de 20 points de moyenne.

« Il semble à l’aise dans tous les aspects du jeu » considère justement son coach. « Puis, soyons honnêtes : avec le départ de Klay, nous avons besoin qu’il élève son niveau de jeu et qu’il devienne notre deuxième option derrière Steph. Nous savons qu’il en est parfaitement capable. »

Steve Kerr attend donc beaucoup de Andrew Wiggins et, ce, dans un secteur en particulier : le shoot extérieur. L’une des clés du jeu des « Dubs ».

« Je lui ai déjà dit : je veux 6 tirs à 3-points par match de sa part. C’est un très bon shooteur. Il a été un peu en baisse la saison dernière, mais depuis qu’il est ici, il tourne à [38%] derrière l’arc. Donc je veux beaucoup 3-points et d’attaques du cercle de sa part, car il a aussi dépassé les 80% aux lancers-francs en deuxième moitié de saison dernière » ajoute celui qui a remporté la médaille d’or olympique avec Team USA cet été.

Andrew Wiggins Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 MIN 82 36 43.7 31.0 76.0 1.6 2.9 4.6 2.1 2.3 1.1 2.2 0.6 16.9 2015-16 MIN 81 35 45.9 30.0 76.1 1.3 2.3 3.6 2.0 2.0 1.0 2.3 0.6 20.7 2016-17 MIN 82 37 45.2 35.6 76.0 1.2 2.8 4.0 2.3 2.2 1.0 2.3 0.4 23.6 2017-18 MIN 82 36 43.8 33.1 64.3 1.0 3.4 4.4 2.0 2.0 1.1 1.7 0.6 17.7 2018-19 MIN 73 35 41.2 33.9 69.9 1.1 3.7 4.8 2.5 2.1 1.0 1.9 0.7 18.1 2019-20 * All Teams 54 34 44.7 33.2 70.9 1.2 3.9 5.1 3.7 2.4 0.8 2.4 1.0 21.8 2019-20 * MIN 42 35 44.4 33.1 72.0 1.1 4.1 5.2 3.7 2.4 0.7 2.6 0.9 22.4 2019-20 * GOS 12 34 45.7 33.9 67.2 1.5 3.1 4.6 3.6 2.2 1.3 2.1 1.4 19.4 2020-21 GOS 71 33 47.7 38.0 71.4 1.2 3.7 4.9 2.4 2.2 0.9 1.8 1.0 18.6 2021-22 GOS 73 32 46.6 39.3 63.4 1.2 3.3 4.5 2.2 2.2 1.0 1.5 0.7 17.2 2022-23 GOS 37 32 47.3 39.6 61.1 1.7 3.4 5.0 2.3 2.9 1.2 1.3 0.8 17.1 2023-24 GOS 71 27 45.3 35.8 75.1 1.5 3.0 4.5 1.7 2.1 0.6 1.2 0.6 13.2 Total 706 34 44.9 35.4 72.2 1.3 3.2 4.5 2.3 2.2 1.0 1.9 0.7 18.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.