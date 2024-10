Jonathan Kuminga prêt à devenir la deuxième option, derrière Stephen Curry

À 22 ans, Jonathan Kuminga s’apprête à vivre une saison charnière, peut-être celle de son explosion complète. En effet, Klay Thompson n’est plus là et les Warriors auront notamment besoin de lui pour combler le vide laissé par le « Splash Brother » derrière Stephen Curry.

Conscient que la franchise californienne possède « beaucoup d’excellents joueurs », le Congolais se dit en tout cas prêt à s’établir comme la nouvelle deuxième option offensive de l’équipe. Lui qui, rappelons-le, sort d’un exercice à 16.1 points de moyenne (53% au tir, 32% à 3-points et 75% aux lancers-francs).

« Revenons à la saison dernière : j’ai commencé en douceur, car j’essayais de trouver mon identité, de m’adapter à de nouveaux coéquipiers et, au fur et à mesure, j’ai fini par assumer cette responsabilité parce que mes coéquipiers et mes entraîneurs m’ont fait confiance, ils m’ont poussé à être ce gars » détaille-t-il. « Donc, j’ai appris que je pouvais arriver cette saison et être ce gars-là, sans forcer quoi que ce soit, et être présent quand on a besoin de moi. Être la seconde option, ce n’est pas seulement marquer 30 points tous les soirs, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais je me vois le faire, je me vois aider et soulager Steph [Curry]. »

Une prolongation en ligne de mire

À Golden State, le poste de Jonathan Kuminga pose question car l’intéressé s’imagine jouer ailier quand Steve Kerr, son coach, le préfère ailier-fort. Pour autant, qu’importe l’étiquette qui lui sera collée, le 7e choix de la Draft 2021 cherchera à continuer ses progrès individuels.

« Mon approche sera d’être excellent, c’est toujours mon principal objectif » partage-t-il. « Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais mon approche c’est d’être excellent et de m’amuser autant que possible. […] Être une éponge, être quelqu’un sur qui l’équipe peut compter dans certaines situations. Simplement faire autant que possible, ne rien forcer ou être quelqu’un que je ne suis pas. Je me contente de m’en tenir à ce que je sais faire. »

À court terme, les Warriors, qui lui font confiance, ont encore un peu plus de deux semaines pour le prolonger, sinon il leur faudra attendre l’été prochain pour conserver leur jeune talent.

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GOS 70 17 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GOS 67 21 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.5 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GOS 74 26 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.7 0.5 16.1 Total 211 22 52.4 34.1 70.7 1.0 2.9 3.9 1.7 2.2 0.6 1.4 0.4 11.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.