Klay Thompson parti, les Warriors attendent beaucoup de Jonathan Kuminga

Plus jeune que certains joueurs qui participent à la Summer League, Jonathan Kuminga était à Las Vegas dimanche pour encourager les Warriors de Brandin Podziemski et Trauyce Jackson-Davis. Comme Stephen Curry ou Steve Kerr, l’ailier de 21 ans a été interrogé sur le départ de Klay Thompson aux Mavericks.

« J’ai été un peu choqué. Klay est quelqu’un qui m’a pris sous son aile quand j’ai été drafté », a-t-il réagi sur ESPN. « C’était l’un de mes modèles lorsque j’étais sur le terrain. Il m’a toujours expliqué comment fonctionnait la ligue et ce genre de choses. Après, bien sûr, on sait tous que dans cette ligue, on peut, du jour au lendemain, se réveiller et se retrouver ailleurs. Les choses vont plus vite. Mais au final, je suis heureux pour lui. À chaque décision qu’il prend, c’est pour son bien et pour son avenir. Je continue à lui parler, à lui poser des questions sur la façon dont les choses fonctionnent, etc. Mais c’est comme ça… »

La 4e année, une saison pour faire un grand bond en avant

La bonne nouvelle pour Jonathan Kuminga, c’est qu’il est toujours aux Warriors, même si son nom circule dans les rumeurs de transfert. En février, la direction était restée sourde aux propositions extérieures, et le GM Mike Dunleavy Jr. a confirmé qu’il attendait beaucoup de son jeune ailier. D’ailleurs, son ambition est de le prolonger.

« Habituellement, entre la 3e et la 4e année, il y a un bond énorme, et c’est ce qu’on attend de la part de Jonathan » a expliqué Mike Dunleavy Jr, lui aussi présent à Las Vegas. « Il a progressé au fil des années, mais surtout cet été. Je sais qu’il se donne vraiment à fond. Je pense qu’il comprend mieux notre façon de jouer et qu’il sait comment évoluer avec Steph et Draymond, en allant au rebond et en coupant la ligne de fond. Jonathan s’est vraiment amélioré d’année en année et nous pensons que c’est l’année où il pourrait faire un grand bond en avant. C’est ce que nous attendons de lui ».

En mars dernier, c’est Draymond Green qui prévenait que 2025 pourrait être l’année Kuminga. « Il va être très bon. Il peut devenir un All-Star régulier dans cette ligue. Cela dépend de lui et du travail qu’il fournira. Mais il a les qualités pour, les armes pour, il voit bien le jeu… S’il bosse, il a la possibilité devenir un All-Star régulier. »