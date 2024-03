Jonathan Kuminga vise le All-Star Game 2025 à la maison

Après Stephen Curry, Klay Thompson ou encore Draymond Green, Jonathan Kuminga sera-t-il le prochain joueur drafté par les Warriors à devenir All-Star ?

« C’est l’objectif. Oui, c’est l’objectif. J’ai toujours rêvé d’être All-Star » assure ainsi l’intéressé.

Pour que l’histoire soit encore plus belle, la première apparition au All-Star Game de Jonathan Kuminga pourrait tomber dès la saison prochaine. L’année où le All-Star Weekend se déroulera du côté de… San Francisco !

« Évidemment, il va se tenir ici l’année prochaine et cela me donne beaucoup de motivation pour continuer de faire ce que je dois faire. Et notamment continuer de gagner, car vous savez que les choses comme ça viennent avec les victoires, en jouant bien » ajoute le Congolais, toujours au micro du podcast Dubs Talk.

Surfer sur sa belle dynamique de 2024

Reste que la concurrence sera très, très rude pour Jonathan Kuminga dans le « frontcourt » à l’Ouest. Cependant, s’il continue de progresser, sur sa lancée de l’année 2024 (20.5 points, 5.7 rebonds et 2.7 passes de moyenne depuis le 12 janvier, à 55% au shoot, 39% à 3-points et 79% aux lancers…), il peut vraiment faire du All-Star Game un objectif réalisable, à la manière d’un Andrew Wiggins en 2022.

« C’est juste là, devant moi » poursuit l’ailier de 21 ans, à propos de son rêve. « Ce n’est plus qu’à moi d’aller le chercher et de travailler chaque jour pour. »

Qu’elle semble donc déjà loin, cette période où Jonathan Kuminga avait perdu confiance en Steve Kerr et semblait proche de réclamer son départ de Golden State. La franchise californienne peut en tout cas remercier Draymond Green, qui le voyait d’ailleurs finir All-Star dès 2022.

« Il va être très bon. Il peut devenir un All-Star régulier dans cette ligue. Cela dépend de lui et du travail qu’il fournira. Mais il a les qualités pour, les armes pour, il voit bien le jeu… S’il bosse, il a la possibilité devenir un All-Star régulier » assurait alors l’intérieur aux quatre sélections All-Star.

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GOS 70 17 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GOS 67 21 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.5 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GOS 64 26 52.9 31.7 74.5 1.3 3.5 4.8 2.1 2.2 0.7 1.7 0.5 16.1 Total 201 21 52.4 34.1 70.5 1.0 2.8 3.8 1.6 2.2 0.6 1.4 0.4 11.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.