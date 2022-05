Draymond Green : « J’ai dû considérer Jonathan Kuminga comme mon fils »

Titulaire trois matchs de suite pour remplacer Gary Payton II face aux Grizzlies, Jonathan Kuminga n’a même pas joué dans le Game 6 remporté par les Warriors. C’est la dure loi de la NBA, et de l’autre côté des Etats-Unis, Duncan Robinson, bien plus expérimenté que lui, en fait aussi l’amère expérience.

Plus jeune titulaire de l’histoire des playoffs, le rookie sait que c’est un peu le résumé de sa saison, et que beaucoup de rookies sont passés par là.

« Cela fait partie du processus. Vous devez vous adapter à tout ce qui vous arrive » réagit-il. « Quand ils m’ont sélectionné, c’est là que j’ai su que tout avait changé. C’est la NBA. Tout est possible ici. J’ai commencé à travailler pour tout ce qui se présente. Je me suis préparé à saisir toutes les opportunités qui se présenteraient à moi. J’essaie de m’améliorer où que je sois. Peu importe que je sois en G League ou que je joue contre des enfants, du moment que je fais du basket, que je fais ce que j’aime faire. »

« Est-ce que ce sera mieux si je le traite comme un fils, que je lui explique les choses en détail et que je l’aide »

Pour l’aider à progresser et « à se comporter en professionnel » selon ses mots, il peut compter sur un encadrement reconnu, et des coéquipiers prestigieux et exigeants. Comme Draymond Green par exemple.

« De la manière la plus respectueuse qui soit, j’ai dû le considérer comme mon fils plutôt que comme mon frère » explique l’intérieur All-Star. « La réalité est qu’il est aussi proche de mon fils en âge que de moi en âge (ndlr : DJ a 5 ans). Vous commencez à le regarder et vous vous attendez à ce qu’il soit ceci, à ce qu’il parle comme ça, à ce qu’il fasse telle ou telle chose. Mais alors vous réalisez, « Pourquoi est-ce que j’attends ça de lui ? Pourquoi attendre certaines choses de lui alors que je ne les attends pas de D.J. ? Je ne peux pas attendre de lui les mêmes choses que j’attends de Klay et d’Andre [Iguodala]. En fonction de la manière de le considérer et de lui parler, est-ce que cette relation sera meilleure si je le traite comme un frère et qu’il ne comprend rien du tout, ou est-ce que ce sera mieux si je le traite comme un fils, que je lui explique les choses en détail et que je l’aide ? La relation sera-t-elle meilleure de cette façon ? En fait, c’est le jour et la nuit. »

Green a donc pris Kuminga sous son aile, et il lui promet un avenir brillant en NBA. « Il va être très bon. Il peut devenir un All-Star régulier dans cette ligue. Cela dépend de lui et du travail qu’il fournit. Mais il a les qualités, les outils, il voit bien le jeu… S’il bosse, il a la possibilité d’être un All-Star régulier. »

« En fait, je suis le seul rookie qui a du temps de jeu en playoffs »

Le genre de propos qui motive évidemment le jeune Kuminga. « Draymond a toujours été franc avec moi, et chaque jour, j’essaie de lui piquer quelque chose. Entendre cela me rend humble à chaque fois et me motive à continuer à travailler pour réaliser mon rêve et à faire ce que les gens disent que je ne peux pas faire. Chaque jour, j’y pense et je travaille dans ce sens. J’espère qu’un jour, je serai celui que tout le monde dit de moi« .

En attendant, il se prépare à disputer une finale de conférence, et il rappelle que c’est très rare pour un rookie sélectionné très haut. « Cela signifie beaucoup moi de jouer actuellement. En fait, je suis le seul rookie qui a du temps de jeu en playoffs. »

Pour Stephen Curry, c’est important que Kuminga soit attentif et studieux pendant ces playoffs. C’est une formation accélérée, et même s’il ne joue pas beaucoup, il va beaucoup apprendre.

« Je lui tape toujours sur l’épaule pour lui faire savoir ce que j’ai en tête ou pour lui faire remarquer quelque chose. Surtout à cette période de l’année » conclut le meneur All-Star. « Il sera intéressant d’entendre son point de vue sur ce qu’il a retiré de cette saison, car le parcours de chacun est différent. Il est dans une meilleure situation pour apprendre des bonnes personnes à cette période de l’année où chaque victoire compte, et ce qu’il faut faire pour en arriver là. »