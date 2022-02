Andrew Wiggins libéré par sa première étoile

Dans 17 jours, Andrew Wiggins va vivre son premier All-Star Game, et contrairement à d’autres, il n’a même eu besoin des votes des coaches. Titulaire, il aura mois huit ans à atteindre les sommets, et enlever son nom de la catégorie des « surcotés ». Considéré comme le Warrior le plus régulier cette saison, et l’un des meilleurs « two-way player » de la NBA, le Canadien s’est enlevé un poids énorme, et pour Steve Kerr, ce n’est qu’un début.

« Je pense que le fait d’être nommé titulaire lui donne plus de confiance que jamais. Il a l’air tellement bien depuis qu’il a été nommé All-Star il y a une semaine » témoigne Steve Kerr. « Il tire ultra rapidement, il joue avec une telle aisance et une telle confiance et c’est formidable à voir. Il s’est donné à fond, il a traversé beaucoup de choses au fil des ans, beaucoup de stress, des gens qui le traitaient de « bide » et tout le reste. Il a juste baissé la tête, travaillé et il le mérite. Il joue à fond en ce moment. »

Le journaliste lui demande si Wiggins sera du même coup plus difficile à coacher, et Kerr se marre : « Il ne va pas arrêter de dire qu’il est bon ! En fait, Andrew est juste la personne la plus humble et la plus modeste ».

Plus sérieusement, un Wiggins en confiance, c’est un Wiggins facile dans son jeu, tout en maîtrise. « Je pense que c’est simplement la fluidité de son jeu, il n’y a pas d’indécision. Quand il est démarqué, il s’élève et tire, sans hésitation. Il est agressif en défense. Il a juste une confiance très cool en lui et c’était plaisant de le voir s’épanouir au cours de la dernière semaine. »