Jonathan Kuminga surmotivé par un compliment de Draymond Green

19.4 points, 5.7 rebonds et 3.2 passes de moyenne. Ce sont les stats de Jonathan Kuminga depuis 20 matches ! Le jeune ailier a franchi un cap depuis que ses dirigeants ont refusé de l’échanger lors de la « trade deadline », et « JK » explique qu’il y a eu un déclic dans sa tête. Il le doit à Draymond Green, son supporter numéro 1.

« Comme vous pouvez le voir chaque jour, Draymond me motive au quotidien. On le voit pendant les matches parce que c’est là, c’est télévisé » explique-t-il au micro du podcast « Dubs Talk ». « Mais c’est comme ça en permanence. Je peux marcher à côté de Draymond et il me dira : ‘Tu es indéfendable ! Personne ne peut t’arrêter’. Parfois, je ris parce que… Ce n’est pas forcément drôle, mais je fais genre ‘OK, j’ai compris ». J’apprécie car évidemment tout le monde veut quelqu’un comme ça (à ses côtés) ».

Il y a deux ans, Draymond Green avait expliqué qu’il considérait Jonathan Kuminga comme… un fils, et on n’est pas étonné d’apprendre qu’il le motive comme si c’était son gamin. Voici ce qu’il confiait en 2022, au coeur des playoffs : « Il va être très bon. Il peut devenir un All-Star régulier dans cette ligue. Cela dépend de lui et du travail qu’il fournit. Mais il a les qualités, les armes, il voit bien le jeu… S’il bosse, il a la possibilité d’être un All-Star régulier. »

Prêt aussi à faire le sale boulot

Deux ans plus tard, Jonathan Kuminga n’est pas devenu All-Star mais il s’est enfin imposé dans la rotation de Steve Kerr. Il est même devenu titulaire, aux côtés de son « père spirituel ». Pour lui, un seul mot d’ordre, l’agressivité !

« Il faut que je sois capable d’attaquer le cercle, de jouer près du cercle… C’est un état d’esprit » poursuit-il. « Je me fiche de savoir combien de fois je me fais renverser, car si je continue à mettre de la pression, de la pression et encore de la pression, les défenseurs vont se fatiguer. Cela ouvrira beaucoup de brèches. En ayant ce type d’état d’esprit et en voyant les shooteurs de notre équipe, on se rend compte qu’il y a toujours quelqu’un qui peut faire des choses différentes. »

Et il prévient qu’il peut aussi, comme Draymond Green, faire le sale boulot. « Si je dois faire le sale boulot et faire autre chose que shooter, et que je sens que c’est ce qui va m’aider à jouer et à nous aider à gagner, je le ferai ! »

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GOS 70 17 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GOS 67 21 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.5 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GOS 65 26 53.0 32.4 74.3 1.3 3.5 4.8 2.1 2.3 0.7 1.7 0.5 16.2 Total 202 21 52.4 34.3 70.4 1.0 2.8 3.8 1.6 2.2 0.6 1.4 0.4 11.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.