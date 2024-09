Jonathan Kuminga touché par la confiance des Warriors

À l’instar de Jalen Green et de Josh Giddey, draftés comme lui en 2021, Jonathan Kuminga n’a pas décroché de prolongation cet été. Tandis que Evan Mobley, Cade Cunningham, Scottie Barnes ou Franz Wagner ont touché le jackpot (224 millions de dollars !), l’ailier des Warriors attend son heure. Sereinement.

« Tout le monde a son heure quand Dieu ouvre sa porte. Et ma porte n’est pas encore ouverte » a-t-il répondu. « À un moment donné, elle va s’ouvrir. Évidemment, tôt ou tard, je sais qu’elle va s’ouvrir. Si vous regardez ce que les autres obtiennent, font ou ont, cela va vous ralentir. Je n’essaie donc pas d’être ralenti, et je continue à faire ce que j’ai toujours fait. J’ai toujours été le gars qui n’a jamais eu la tâche facile depuis le lycée, alors ce genre de choses ne me dérangent pas, parce qu’en fin de compte, je sais que j’ouvre toujours les portes. »

Des jeunes Warriors soudés et prêts à prendre la relève

Même si les Warriors ne l’ont pas encore prolongé, et qu’il sera sans doute free agent en juillet prochain, Jonathan Kuminga sait que ses dirigeants comptent sur lui. Cet été, on a évoqué la mise en place de « package » pour attirer un intérieur All-Star mais les Warriors ne voulaient pas l’inclure Kuminga, ni Brandin Podziemski.

« J’ai l’impression que Mike (Dunleavy Jr) croit en nous. Il n’y a pas beaucoup de gens qui croient en de jeunes joueurs, mais j’ai l’impression que Mike croit aux jeunes qu’il a recrutés, aux jeunes qu’il a côtoyés et qu’il observe leur évolution, leur croissance, la façon dont ils vont s’adapter à certaines épreuves qu’on traverse… C’est un privilège d’être encore là, vous savez… Et je suis toujours reconnaissant d’être là et d’avoir Mike qui nous fait confiance, mais évidemment, j’ai l’impression qu’il n’a pas fait un mauvais choix. Je vois Brandin travailler, je vois Moses, je me vois, je vois Trayce, et j’ai l’impression que plus on se serre les coudes, plus on a un bel avenir. »

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GOS 70 17 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GOS 67 21 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.5 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GOS 74 26 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.7 0.5 16.1 Total 211 22 52.4 34.1 70.7 1.0 2.9 3.9 1.7 2.2 0.6 1.4 0.4 11.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.