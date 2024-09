Avant sa prolongation, Jalen Green pense d’abord aux playoffs

Houston a décidé de jouer la montre avec son axe composé de Jalen Green et Alperen Sengun. Les deux sont éligibles à une prolongation maximum dès cet été, mais la franchise texane devrait attendre la saison prochaine pour se positionner, alors que les deux joueurs seront toujours « free agents protégés », et que les Rockets pourront égaler n’importe quelle offre extérieure pour les prolonger.

La situation aurait de quoi crisper, alors que leurs petits camarades de la Draft 2021 comme Scottie Barnes ou Cade Cunningham ont déjà fait péter le jackpot. Mais ce n’est pas la façon de voir de Jalen Green, qui entend bien profiter de cette saison pour tout casser. L’exercice 2024/25, c’est tout ce qu’il a en tête pour l’instant.

« La chose sur laquelle je me concentre principalement est la saison qui arrive et ce qu’on va faire avec les joueurs, atteindre les playoffs et aller aussi loin qu’on le pourra », a-t-il lancé au Houston Chronicle en marge de son « Jalen Green Youth Basketball Camp » qui se tient ce week-end à Houston. « On construit cette camaraderie, c’est comme ça qu’on est. C’est tout ce sur quoi je me concentre en ce moment. Le reste suivra de lui-même ».

Un discours (et des actes) de leader

Pour témoigner de son investissement, Jalen Green a organisé un mini camp d’entraînement à Los Angeles il y a un mois avec plusieurs de ses coéquipiers dont Alperen Sengun, Jabari Smith Jr, Amen Thompson ou encore Reed Sheppard, troisième choix de la dernière Draft. Une façon aussi de resserrer les liens entre les jeunes de l’effectif.

« On était juste sur le terrain, à jouer, à améliorer notre cohésion. C’est le plus important à présent, travailler pour progresser, tous ensemble, en tant qu’équipe », a-t-il ajouté. « On a très bien terminé la saison dernière. On est tous sur la même longueur d’onde, on sait ce qu’il faut pour gagner. On sait ce qu’on peut faire si on joue dur. Je crois qu’on sait ce qu’on a à faire pour préparer cette saison, du début à la fin. Espérons que ça nous mène jusqu’en playoffs ».

Les Rockets avaient en effet terminé la saison en boulet de canon avec 16 victoires sur leurs 23 derniers matchs. L’idée est donc de repartir sur la même dynamique dans l’optique de faire les playoffs.

« Si on fait ça dès le début, que je suis mon niveau dès le début et que l’équipe aussi, on sera en playoffs », a-t-il assuré. Et le reste suivra…

Jalen Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 67 32 42.6 34.3 79.7 0.5 2.9 3.4 2.6 1.5 0.7 2.0 0.3 17.3 2022-23 HOU 76 34 41.6 33.8 78.6 0.6 3.2 3.7 3.7 1.7 0.8 2.6 0.2 22.1 2023-24 HOU 82 32 42.3 33.2 80.4 0.5 4.7 5.2 3.6 1.4 0.8 2.3 0.3 19.6 Total 225 33 42.1 33.7 79.4 0.5 3.6 4.2 3.3 1.6 0.8 2.3 0.3 19.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.