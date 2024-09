Pour Steve Kerr, Klay Thompson a fait le bon choix

Tout le monde est impatient de voir Klay Thompson sur un parquet sous les couleurs des Mavericks. À ses côtés, Luka Doncic et Kyrie Irving pour former un trio avec un potentiel de 70 points par match ! Après 13 ans aux Warriors, et une ultime saison marquée par un passage sur le banc, le « Splash Brother » avait besoin d’un nouveau départ, et Steve Kerr l’a ressenti pendant la campagne.

« Il y avait des signes », reconnaît le coach des Warriors à propos du départ de son shooteur. « Il est évident qu’aucun d’entre nous ne savait ce qui allait se passer, et nous voulions tous qu’il reste. Je voulais que Klay soit un Warrior à vie, c’était la meilleure chose à faire ».

Deux créateurs pour profiter de shoots ouverts

Mais la direction n’était pas prête à casser sa tirelire pour un joueur de 34 ans, qui n’est plus All-Star. Les Mavericks ont vu une ouverture, et Klay Thompson a accepté un contrat de 50 millions sur trois ans. Ce n’était pas la meilleure offre reçue, mais c’était sans doute la plus équilibrée entre le sportif et le financier.

« On ne sait jamais vraiment ce qui est le mieux pour quelqu’un d’autre, seule cette personne le sait… », poursuit Steve Kerr. « Et je pense qu’à la fin de la saison, Klay savait, pour son propre bien, qu’il voulait partir. »

Un choix que Steve Kerr accepte volontiers sur le plan humain, et finalement sur le plan sportif. Il sait que son ancien shooteur sera parfaitement entouré aux Mavericks.

« Je suis heureux pour lui, et je pense que ce sera un très bon choix », conclut d’ailleurs le coach de Team USA. « Il va jouer pour une grande équipe, et avec deux créateurs de haut niveau [Luka Doncic et Kyrie Irving], il devrait obtenir beaucoup de tirs ouverts. Je pense que, parfois, un changement de carrière, un changement en fin de carrière peut vous ressourcer et vous requinquer. »