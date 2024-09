Jonathan Kuminga ne voit pas son poste comme un problème aux Warriors

Il y a un dilemme Jonathan Kuminga aux Warriors. La franchise ne souhaite en effet pas prolonger le jeune Congolais trop rapidement, Steve Kerr se demandant encore quel est son rôle exact au sein de l’équipe.

Jusqu’à présent, le 7e choix de la Draft 2021 a montré son meilleur visage comme ailier fort, en l’absence de Draymond Green ou lorsque ce dernier était utilisé comme pivot. Comme ailier, c’est plus délicat pour lui, notamment à cause de ses limites au tir extérieur (32%) même s’il assure que c’est son poste naturel…

« J’ai été un ailier toute ma vie » explique-t-il ainsi dans une conversation avec notre confrère Tim Kawakami. « Mais je n’ai pas de position à ce stade parce que, comme je l’ai dit, quand je travaille l’été, je bosse sur tout car en tant qu’ailier, je peux jouer partout. Je ne me suis jamais défini comme un ailier car je sais que je peux jouer ailier. C’est là que j’ai joué depuis tout petit. Il s’agit donc juste de progresser, mentalement, physiquement, dans la dureté et dans la connaissance de mon rôle et dans ce que je dois apporter à l’équipe. »

Titulaire ou remplaçant ?

Peut-il être efficace aux côtés de Draymond Green ? C’est l’une des interrogations de son entraîneur…

« Je suis un ailier, comme je l’ai dit. Je ne vois pas… Draymond sera toujours Draymond, et je peux jouer avec Draymond, avec n’importe qui d’ailleurs. Je ne vois personne me barrer la route (par manque de complémentarité) car j’ai vraiment le sentiment qu’on peut tous être sur le terrain en même temps ».

Reste que malgré le départ de Klay Thompson, Steve Kerr va sans doute encore devoir faire des choix, et que Jonathan Kuminga pourrait de nouveau être poussé sur le banc pour l’équilibre de l’équipe.

L’année dernière, ça avait failli conduire à un divorce, mais l’intéressé ne préfère pas (encore) y penser.

« Je ne pense pas à ça actuellement » répond-il sur la possibilité d’être remplaçant. « Mais j’y travaille. Le but, c’est d’être un titulaire à temps complet, mais je ne m’inquiète pas de ce qui vient, car je sais tout le travail que j’ai effectué, et je sais que les choses changent quand j’entre sur le terrain. Donc je ne m’en préoccupe pas. »

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GOS 70 17 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GOS 67 21 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.5 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GOS 74 26 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.7 0.5 16.1 Total 211 22 52.4 34.1 70.7 1.0 2.9 3.9 1.7 2.2 0.6 1.4 0.4 11.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.