Le coup de gueule de Jonathan Kuminga a payé pour lui et les Warriors

Début janvier, alors que le joueur s’était déjà publiquement plaint de son rôle, le camp de Jonathan Kuminga faisait quasiment passer un ultimatum aux Warriors, par l’intermédiaire de The Athletic.

Frustré par son utilisation, le Congolais ne faisait carrément plus confiance à Steve Kerr pour la suite…

Un coup de gueule qui a poussé le coach et son jeune joueur de 21 ans à avoir une discussion franche. Qui a définitivement lancé Jonathan Kuminga, qui s’est depuis imposé comme la deuxième option de l’équipe !

Patience et longueur de temps

« Je pense que c’était en fait une bonne chose pour lui d’exprimer sa frustration » reconnait Steve Kerr. « Parce que ça l’a forcé à l’assumer. Et on a eu une bonne conversation à ce sujet. Il m’a fait savoir ce qu’il ressentait, qu’il était frustré, et on a fait une liste de choses que je voulais qu’il fasse, et puis c’est tombé au moment où Draymond (Green) était absent… donc il a eu plus de minutes parce qu’il jouait mieux et que l’opportunité était là. »

Avant ce coup de gueule, Jonathan Kuminga tournait à 12.8 points, 4.1 rebonds et 1.4 passe de moyenne, en 23 minutes, sur 34 matchs disputés avec Golden State. Depuis ? 19.0 points, 5.6 rebonds et 2.9 passes de moyenne, en 31 minutes, sur les 21 derniers matchs. Et son pourcentage de réussite au tir a également progressé, de 50 à 55% !

Le 7e choix de la Draft 2021 a clairement passé un cap ces dernières semaines. Et Steve Kerr peut apprécier.

« C’est ce que les gens disent généralement dans la ligue : c’est dans la troisième année que les gars commencent à se sentir à l’aise et à décoller. Mais quand on choisit un gars aussi haut, personne ne veut entendre dire que ça va prendre trois ans. Ils veulent que ça arrive tout de suite. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça… »

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GOS 70 17 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GOS 67 21 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.5 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GOS 74 26 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.7 0.5 16.1 Total 211 22 52.4 34.1 70.7 1.0 2.9 3.9 1.7 2.2 0.6 1.4 0.4 11.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.