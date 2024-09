Les Warriors travaillent aux prolongations de Jonathan Kuminga et Moses Moody

Cade Cunningham. Franz Wagner. Evan Mobley. Scottie Barnes. Ces quatre joueurs ont deux points communs : ils ont été draftés en 2021 et ont prolongé leur contrat cet été, pour 224 millions de dollars et cinq saisons supplémentaires. Les Warriors, eux, ont deux éléments de la Draft 2021, qui n’ont pas encore signé.

Jonathan Kuminga et Moses Moody sont encore dans l’attente et la date limite pour le faire, le 21 octobre, se rapproche. Néanmoins, Mike Dunleavy Jr. confirme que les discussions existent.

« Oui, on travaille avec eux et leurs agents en ce moment », indique le GM des Warriors. « Il reste quelques semaines. Sans entrer dans les détails, on a de bonnes conversations, positives. Que ça aboutisse ou non, on veut que ces joueurs soient avec nous. »

La franchise souligne qu’une absence de prolongation ne serait pas forcément un mauvais signe. La preuve avec Jonathan Kuminga, certes pas encore prolongé, mais qui n’a pas été transféré malgré les rumeurs. « J’ai l’impression que Mike Dunleavy Jr. croit en nous », avait-il déclaré.

« Ne pas obtenir de prolongation ne veut pas dire qu’on ne veut pas garder les joueurs pendant longtemps », insiste le dirigeant de Golden State. « On aura encore les droits sur eux lors de la free agency, si aucun accord n’arrive le 21 octobre. Pour eux, le plus important, signature ou non, c’est de réussir leur saison. »