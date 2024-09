Qui a signé les plus gros contrats de l’été en NBA ?

Alors qu’il reste, au total, moins de dix places disponibles dans les 30 effectifs de NBA, on peut faire les comptes de l’intersaison, avec des franchises qui ont encore lâché des centaines de millions de dollars pour récupérer des « free agents » ou pour prolonger leurs propres joueurs.

Avec l’augmentation du salary cap, boosté par l’arrivée du nouveau contrat TV, les salaires de la Grande Ligue continuent ainsi de grimper… mais avec le nouvel accord collectif, plus punitif, on assiste à une sorte de « double marché », avec de moins en moins de (gros) joueurs qui changent d’équipes à l’intersaison, et davantage qui prolongent, quitte à être davantage utilisés comme monnaie d’échange dans de futurs transferts.

En termes de valeur totale, c’est ainsi Jayson Tatum (Boston) qui a signé le plus gros contrat de l’été, avec tout simplement le plus gros « deal » de l’histoire de la ligue : 314 millions de dollars sur cinq ans ! Celui-ci débutera à partir de la saison 2025/26.

Tout comme ceux des joueurs qui arrivaient à la fin de leur contrat rookie et qui ont été prolongés au maximum (224 millions de dollars) par leurs clubs respectifs : Franz Wagner (Orlando), Cade Cunningham (Detroit), Evan Mobley (Cleveland) et Scottie Barnes (Toronto).

Du côté des « free agents » purs, c’est-à-dire des joueurs en fin de contrat, qui ont signé un nouveau bail pour la saison 2024/2025, c’est OG Anunoby qui a obtenu le plus gros bail en rempilant à New York pour 213 millions de dollars sur cinq ans. Juste devant Paul George (Philadelphie), et ses 212 millions sur quatre ans.