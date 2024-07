315 millions de dollars : Jayson Tatum décroche le plus gros contrat de l’histoire !

Il y a un an, Jaylen Brown paraphait le plus gros contrat de l’histoire de la NBA, avec 304 millions de dollars sur cinq ans avec les Celtics. Mais le MVP des dernières Finals ne sera pas resté au sommet trop longtemps…

C’est en effet désormais son coéquipier Jayson Tatum qui s’est offert le plus gros contrat de l’histoire de la ligue.

Les « insiders » Chris Haynes et Shams Charania confirment ainsi que l’ailier va signer un nouveau contrat de 315 millions de dollars sur cinq ans. À 63 millions par saison, c’est le nouveau plus gros contrat de l’histoire.

Dans le détail, le joueur de 26 ans va toucher 54.1 millions en 2025/26, 58.5 millions en 2026/27, 62.8 millions en 2027/28, 67.1 millions en 2028/29 et finalement 71.4 millions en 2029/30.

Le record ne devrait pas durer trop longtemps, puisque Luka Doncic l’effacera sans doute l’été 2025…

Pour Boston, l’investissement pour Jaylen Brown et Jayson Tatum est donc conséquent, alors que Jrue Holiday et Derrick White ont également été prolongés. Un investissement tout de même pleinement validé par le 18e titre du club… et qui ne devrait de toute façon pas refroidir les repreneurs.

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.4 0.9 23.4 2020-21 BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 BOS 74 36 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 Total 513 34 46.0 37.5 84.4 0.9 6.3 7.2 3.5 2.1 1.1 2.3 0.7 23.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.