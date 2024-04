Jrue Holiday prolonge avec les Celtics jusqu’en 2028 !

À l’approche de son 34e anniversaire, Jrue Holiday vient très probablement de signer le dernier gros contrat de sa carrière, car ESPN a rapporté dans la nuit qu’il avait prolongé pour quatre ans, et 135 millions de dollars, chez les Celtics ! Ce n’est que le quatrième joueur à parapher un contrat garanti à plus de 100 millions de dollars à 33 ans passés, imitant LeBron James, Stephen Curry et Al Horford.

Pour rendre cette opération possible, le meneur a décliné sa « player option » de 37.3 millions de dollars pour la saison 2024/25 et, par conséquent, il est maintenant lié à Boston sur le long terme, et plus précisément jusqu’à l’été 2028. Permettant à sa franchise d’économiser quelques millions de dollars en prime.

De quoi aussi permettre aux Celtics de garder intact leur noyau dur, composé de Jrue Holiday donc, mais également de Jayson Tatum, Jaylen Brown, Kristaps Porzingis, Derrick White et enfin Al Horford, jusqu’à la fin de l’exercice 2024/25. Eux qui se présentent en playoffs après avoir survolé la saison régulière (62 victoires – 17 défaites).

Arrivé dans le Massachusetts en octobre dernier, le champion 2021 (avec les Bucks) s’est depuis très bien fondu dans le collectif de Joe Mazzulla, affichant 12.5 points, 5.4 rebonds et 4.9 passes de moyenne en 33 minutes (et à 48% au tir, 43% à 3-points et 83% aux lancers), en tant que quatrième voire cinquième option offensive de Boston.

Jrue Holiday Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 PHL 73 24 44.2 39.0 75.6 0.8 1.9 2.6 3.8 2.1 1.1 2.1 0.3 8.0 2010-11 PHL 82 35 44.6 36.5 82.3 0.8 3.2 4.1 6.5 2.5 1.5 2.7 0.4 14.0 2011-12 PHL 65 34 43.2 38.0 78.3 0.9 2.4 3.3 4.5 2.1 1.6 2.1 0.3 13.5 2012-13 PHL 78 38 43.1 36.8 75.2 1.1 3.1 4.2 8.0 2.2 1.6 3.7 0.4 17.7 2013-14 NOP 34 34 44.7 39.0 81.0 0.8 3.4 4.2 7.9 2.7 1.7 3.1 0.4 14.3 2014-15 NOP 40 33 44.6 37.8 85.5 0.8 2.6 3.4 6.9 2.8 1.6 2.3 0.6 14.8 2015-16 NOP 65 28 43.9 33.6 84.3 0.4 2.6 3.0 6.0 2.3 1.4 2.6 0.3 16.8 2016-17 NOP 67 33 45.4 35.6 70.8 0.7 3.3 3.9 7.3 2.0 1.5 2.9 0.7 15.4 2017-18 NOP 81 36 49.4 33.7 78.6 0.8 3.7 4.5 6.0 2.5 1.5 2.6 0.8 19.0 2018-19 NOP 67 36 47.2 32.5 76.8 1.1 3.9 5.0 7.7 2.2 1.6 3.1 0.8 21.2 2019-20 NOP 61 35 45.5 35.3 70.9 1.3 3.5 4.8 6.7 2.4 1.6 3.0 0.8 19.1 2020-21 MIL 59 32 50.3 39.2 78.7 1.2 3.3 4.5 6.1 1.7 1.6 2.2 0.6 17.7 2021-22 MIL 67 33 50.1 41.1 76.1 1.0 3.5 4.5 6.8 2.0 1.6 2.7 0.4 18.3 2022-23 MIL 67 33 47.9 38.4 85.9 1.2 3.9 5.1 7.4 1.7 1.2 2.9 0.4 19.3 2023-24 BOS 68 33 48.1 43.1 83.3 1.2 4.2 5.4 4.9 1.6 0.9 1.8 0.8 12.5 Total 974 33 46.3 37.1 78.4 1.0 3.2 4.2 6.4 2.2 1.4 2.7 0.5 16.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.