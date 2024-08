Steve Kerr, le sentiment du devoir accompli

Steve Kerr peut souffler ! Comme Gregg Popovich avant lui, il a ramené l’or des Jeux olympiques, et il n’y a que ça qui compte aux Etats-Unis. « Soit on gagne, soit on échoue » avait-il expliqué en juin à propos de sa mission. Aux Etats-Unis, il n’y a pas de demi-mesure, et le coach des Warriors a atteint son objectif : Team USA est champion olympique pour la cinquième fois de suite.

« Les joueurs font tout le travail. Nous essayons simplement de leur donner quelques conseils et quelques idées sur ce qu’est le basket FIBA », a expliqué Steve Kerr à propos de son rôle. « Mais c’est plus important, c’est tout ce que vous pouvez vivre en tant que groupe. C’est pour cela que ces gars le font et c’est pour cela que nous nous impliquons comme entraîneurs. Ce sentiment ne s’achète pas. On ne peut pas acheter l’expérience de travailler avec un groupe et de réaliser quelque chose d’unique comme ça. »

Comment créer un collectif en un mois ?

Si Steve Kerr se met en retrait, ses joueurs n’ont jamais cessé de louer ses qualités de manager. À commencer par Stephen Curry qui le connaît évidemment très bien, mais qui l’a découvert comme coach d’une sélection nationale. « Il nous a beaucoup inspirés pour que nous restions concentrés sur notre mission. Il a su rester réaliste sur la difficulté de la tâche », explique le meneur des Warriors. « Steve est manifestement très doué pour faire en sorte que la mission reste prioritaire. Il y a eu beaucoup de bruit autour de notre équipe. Je n’envie pas sa position de devoir trouver des minutes pour tout le monde. Les rotations sont difficiles. Au final, il s’agit uniquement de gagner, et je pense qu’il fait de l’excellent travail pour que la mission dicte notre façon de faire. »

Adversaire de Steve Kerr en NBA, Jrue Holiday l’a découvert comme entraîneur. Le meneur des Celtics n’était pas All-Star cette saison, mais son profil était indispensable à l’équipe.

« Steve a fait un travail remarquable pour nous souder en peu de temps, alors que des équipes comme la France, la Serbie ou l’Allemagne jouent ensemble depuis qu’ils sont gamins », souligne le meneur. « Steve nous a permis de créer une cohésion et de devenir une véritable équipe en si peu de temps. »

Le flambeau transmis à Erik Spoelstra ?

Comme Vincent Collet, Steve Kerr a vécu son dernier match en sélection. Sa mission portait sur la Coupe du monde et les Jeux olympiques. C’est Erik Spoelstra qui devrait prendre la suite, et Steve Kerr est optimiste pour la suite avec une prochaine génération emmenée par Anthony Edwards et Tyrese Haliburton, mais aussi Paolo Banchero.

« C’est ce qu’on apprécie : d’avoir déjà impliqué certains de ces jeunes et dans l’équipe pour qu’ils puissent faire partie du prochain groupe », conclut Steve Kerr. « En réalité, nous y pensions déjà lorsque nous avons constitué l’équipe. Nous avons simplement mis en place le meilleur groupe possible pour gagner maintenant et on se préoccupera de 2028 dans quatre ans. »