Il y a un an, Andres Warriors avait manqué les 25 derniers matches de la saison régulière pour rester près de son père, Mitchell, gravement malade, et cette année encore, il avait manqué quelques rencontres pour des « raisons personnelles ». Malheureusement, Mitchell Wiggins est décédé ce vendredi à l’âge de 64 ans. C’est sa fille qui l’a annoncé sur les réseaux sociaux, à travers ce message : « Repose en paix. Tu nous manqueras toujours. Je t’aime pour toujours, papa ».

Passé par le CSP Limoges, Mitchell Wiggins se battait contre la maladie depuis deux ans, et il y a un an, Andrew avait remercié les Warriors de lui permettre de quitter l’équipe pour rester auprès de son père. « Avec cette franchise, je me privilégié, juste d’être ici et de tout le temps qu’ils m’ont accordé, pour être avec ma famille », avait-il déclaré. « Ils n’étaient pas obligés de le faire, mais ils l’ont fait. Et ils ne m’ont pas pressé pour revenir. C’était ma décision de revenir, donc je pense que cela en dit long sur cette organisation. »

Il y a un mois, Andrew Wiggins avait annulé une tournée promotionnelle en Asie pour rester au chevet de son père, passé par la NBA il avait été drafté par les Pacers en 23e position de la Draft 1983 (celle de Ralph Sampson et Clyde Drexler). Il jouera six ans en NBA, pour des stats plus que correctes : 10 points et 3.2 rebonds de moyenne en 389 matches avec les Bulls, les Rockets et les Sixers. Ensuite, il partira à l’étranger avec des étapes en Grèce, en France et aux Philippines.