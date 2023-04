Andrew Wiggins n’oubliera jamais la patience et l’empathie des Warriors

Absent des terrains plus d’un mois et demi pour rester auprès de son père, malade, Andrew Wiggins n’est revenu qu’en toute fin de saison régulière à San Francisco. Sur le terrain pour la série face aux Kings, l’ailier explique avoir apprécié l’attitude des Warriors, qui lui ont laissé du temps et ne lui ont jamais mis la pression.

« Avec cette organisation, je me sens béni, juste d’être ici et de tout le temps qu’ils m’ont accordé, pour être avec ma famille », explique ainsi Andrew Wiggins pour Andscape. « Ils n’étaient pas obligés de le faire, mais ils l’ont fait. Et ils ne m’ont pas pressé pour revenir. C’était ma décision de revenir, donc je pense que cela en dit long sur cette organisation. Du fond du cœur, je peux dire que tout le monde ici se soucie des autres. Cette organisation entière se soucie des autres. Il y a encore beaucoup de bonnes personnes dans ce monde. »

Une attitude qui l’a vraiment touché.

« Je n’oublierai jamais ça. Beaucoup d’équipes ne font pas ça, donc je leur en suis éternellement reconnaissant. »

Surtout que les Warriors, une franchise pourtant « réputée » pour ses fuites dans la presse, n’ont rien laissé sortir. Pour Klay Thompson, c’est « parce que nous nous respectons les uns les autres ».

« Personne ne va aller divulguer les affaires personnelles de l’autre. C’est vraiment bas. Entre hommes, je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de choses plus basses que le fait de colporter des potins sur la vie personnelle de quelqu’un d’autre. Ce n’est pas cool. Laissez ça aux tabloïds », a ainsi continué le « Splash Brother ».

Un sentiment partagé par Draymond Green. « J’étais très heureux de voir que cela était resté en interne aussi longtemps. Au début, nous ne savions pas. Peut-être pendant une semaine. Puis, Steph et moi avons su. Et le fait que tout le monde l’ait gardé en interne comme ça, je pense que c’était important, surtout pour sa confiance. »

Andrew Wiggins attache ainsi beaucoup d’importance à la confiance et à la loyauté. Pour Golden State, cette gestion a peut-être affaibli l’équipe à court terme, mais elle sera peut-être bénéfique à plus long terme.

Andrew Wiggins Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 MIN 82 36 43.7 31.0 76.0 1.6 2.9 4.6 2.1 2.3 1.1 2.2 0.6 16.9 2015-16 MIN 81 35 45.9 30.0 76.1 1.3 2.3 3.6 2.0 2.0 1.0 2.3 0.6 20.7 2016-17 MIN 82 37 45.2 35.6 76.0 1.2 2.8 4.0 2.3 2.2 1.0 2.3 0.4 23.6 2017-18 MIN 82 36 43.8 33.1 64.3 1.0 3.4 4.4 2.0 2.0 1.1 1.7 0.6 17.7 2018-19 MIN 73 35 41.2 33.9 69.9 1.1 3.7 4.8 2.5 2.1 1.0 1.9 0.7 18.1 2019-20 * All Teams 54 34 44.7 33.2 70.9 1.2 3.9 5.1 3.7 2.4 0.8 2.4 1.0 21.8 2019-20 * MIN 42 35 44.4 33.1 72.0 1.1 4.1 5.2 3.7 2.4 0.7 2.6 0.9 22.4 2019-20 * GOS 12 34 45.7 33.9 67.2 1.5 3.1 4.6 3.6 2.2 1.3 2.1 1.4 19.4 2020-21 GOS 71 33 47.7 38.0 71.4 1.2 3.7 4.9 2.4 2.2 0.9 1.8 1.0 18.6 2021-22 GOS 73 32 46.6 39.3 63.4 1.2 3.3 4.5 2.2 2.2 1.0 1.5 0.7 17.2 2022-23 GOS 37 32 47.3 39.6 61.1 1.7 3.4 5.0 2.3 2.9 1.2 1.3 0.8 17.1 Total 635 35 44.9 35.4 72.0 1.3 3.2 4.5 2.3 2.2 1.0 2.0 0.7 19.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.