De retour auprès des Warriors, Andrew Wiggins pense vite pouvoir rejouer

La dernière fois qu’Andrew Wiggins a foulé les parquets avec les Warriors, c’était le 13 février, face aux Wizards.

L’ailier a ainsi raté 22 matchs pour être auprès de son père, très malade. Hier, le Canadien a toutefois retrouvé Golden State après avoir passé près de deux mois loin de l’équipe. Désormais, et même s’il a travaillé avec un coach personnel, il va devoir retrouver la condition physique nécessaire pour jouer des matchs NBA.

« Je ne pense pas que ce sera trop long avant de me retrouver sur le terrain », a assuré Andrew Wiggins en conférence de presse, lui qui montait en puissance avant son absence, alors qu’il avait dû se remettre notamment d’une blessure aux adducteurs. « Je me sentais vraiment bien juste avant de partir. J’avais l’impression d’être dans un bon rythme, de mettre les tirs, de bien bouger. J’espère que je serai de retour là où je me suis arrêté ».

Les Warriors l’espèrent aussi, mais Steve Kerr assure que le club ne veut pas griller les étapes.

« Nous aurons une meilleure idée dans les deux prochains jours », a ainsi expliqué le coach sur le retour concret de son joueur. « Il n’y a aucune chance qu’il joue dans les prochains jours, je peux vous le dire. Mais je pense qu’une fois que nous aurons fait une évaluation, nous aurons une meilleure idée du moment où il pourra jouer ».

Toutefois, à deux matchs de la fin de la saison régulière, Andrew Wiggins a déjà commencé à travailler avec le vice-président en charge de la santé et de la performance aux Warriors, Rick Celebrini. Il a également bossé avec l’assistant Jama Mahlalela afin de préparer au mieux, et le plus efficacement possible, son retour sur les parquets.

« Il nous a manqué ces deux derniers mois », a continué Steve Kerr. « Sur le terrain évidemment, mais aussi dans le vestiaire et dans la salle d’entraînement. Il a une présence très apaisante. Tout le monde aime Andrew, et son retour est fantastique ».

Ovationné par le public du Chase Center, le Canadien était souriant en conférence de presse. Malgré l’épreuve qu’il vient de traverser, sur lequel lui et son club ont été remarquablement discrets.

« Quand je suis dans une certaine situation et que ma famille a besoin de moi, de mon attention et de mon amour, c’est ma première priorité », a ainsi expliqué Andrew Wiggins. « Peu importe ma carrière et tout le reste. La famille est toujours la priorité pour moi. Quand j’ai senti que c’était le bon moment pour revenir, nous avons tout réglé, enfin pas totalement, mais je me sentais suffisamment à l’aise pour revenir ».

Andrew Wiggins Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 MIN 82 36 43.7 31.0 76.0 1.6 2.9 4.6 2.1 2.3 1.1 2.2 0.6 16.9 2015-16 MIN 81 35 45.9 30.0 76.1 1.3 2.3 3.6 2.0 2.0 1.0 2.3 0.6 20.7 2016-17 MIN 82 37 45.2 35.6 76.0 1.2 2.8 4.0 2.3 2.2 1.0 2.3 0.4 23.6 2017-18 MIN 82 36 43.8 33.1 64.3 1.0 3.4 4.4 2.0 2.0 1.1 1.7 0.6 17.7 2018-19 MIN 73 35 41.2 33.9 69.9 1.1 3.7 4.8 2.5 2.1 1.0 1.9 0.7 18.1 2019-20 * All Teams 54 34 44.7 33.2 70.9 1.2 3.9 5.1 3.7 2.4 0.8 2.4 1.0 21.8 2019-20 * MIN 42 35 44.4 33.1 72.0 1.1 4.1 5.2 3.7 2.4 0.7 2.6 0.9 22.4 2019-20 * GOS 12 34 45.7 33.9 67.2 1.5 3.1 4.6 3.6 2.2 1.3 2.1 1.4 19.4 2020-21 GOS 71 33 47.7 38.0 71.4 1.2 3.7 4.9 2.4 2.2 0.9 1.8 1.0 18.6 2021-22 GOS 73 32 46.6 39.3 63.4 1.2 3.3 4.5 2.2 2.2 1.0 1.5 0.7 17.2 2022-23 GOS 37 32 47.3 39.6 61.1 1.7 3.4 5.0 2.3 2.9 1.2 1.3 0.8 17.1 Total 635 35 44.9 35.4 72.0 1.3 3.2 4.5 2.3 2.2 1.0 2.0 0.7 19.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.