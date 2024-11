CJ McCollum n’en revient pas de la poisse des Pelicans

Tout a (mal) commencé avec la blessure de Dejounte Murray dès le premier match de la saison régulière. Ensuite, ce fut l’effet boule de neige à New Orleans. CJ McCollum et Herb Jones ont suivi fin octobre, Zion Williamson a également retrouvé l’infirmerie, sans oublier Trey Murphy III, absent en début de saison, Jose Alvarado ou encore Jordan Hawkins…

L’effectif de New Orleans est totalement plombé par les blessures depuis le début de saison, ce qui explique amplement ce démarrage raté avec 4 victoires pour 10 défaites.

« Je n’ai jamais vu une équipe avec tant de blessures en même temps et avec autant de joueurs importants », résume CJ McCollum. « Habituellement, il y a un ou deux blessés, on doit s’adapter et ça reste compliqué. Là, on parle de sept ou huit joueurs de la rotation. Excepté Brandon Ingram, tous les plus gros salaires sont absents. »

« Quand allons-nous pouvoir mettre nos meilleurs joueurs sur le parquet ? Pour l’instant, on ne l’a pas fait »

Tant que les blessés seront si nombreux et importants, l’équipe ne pourra guère espérer survivre le rythme à l’Ouest. « On doit se retrouver ensemble très vite », prévient l’ancien de Portland, qui ne devrait pas tarder à revenir. « On doit commencer à gagner des matches et à être en bonne santé. Les gars ne doivent pas se précipiter. Il faut qu’ils soient en bonne santé. Chaque match sera nécessaire. »

CJ McCollum peut toujours se souvenir qu’en 2021/22, les Pelicans avaient très mal débuté, avec un bilan de 3-16, avant de revenir et de disputer les playoffs. Tout n’est donc pas perdu…

« On doit être en bonne santé d’abord. Tout le monde ne pense qu’à ça. Quand allons-nous pouvoir mettre nos meilleurs joueurs sur le parquet ? Pour l’instant, on ne l’a pas fait. On a déjà perdu beaucoup de matches mais il en reste énormément. Les équipes peuvent connaître plusieurs dynamiques. Pour nous, il s’agit d’être au complet. »