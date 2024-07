Le bilan des Summer Leagues de Californie et de Salt Lake City

Pendant que les équipes nationales préparent les JO, et que la « free agency » touche lentement vers sa fin, le jeu a déjà en partie repris sur les parquets NBA. Avant la principale ligue de Las Vegas du 12 au 22 juillet prochain, les deux premières Summer Leagues de l’intersaison ont pris fin mercredi, celles de Californie et de Salt Lake City. Qui a brillé ? Quelles équipes l’ont emporté ? Les Français se sont-ils montrés ? Tour d’horizon des premiers dribbles de la saison.

Les Hornets et les Warriors invaincus en Californie, OKC et Utah en tête à Salt Lake

Si les classements n’ont pas grand intérêt en Summer League et seront vite oubliés, ils offrent un instantané de jeu dans des périodes souvent creuses. Mais aussi un peu de victoires à des équipes qui en sont largement sevrées le reste de la saison. C’est le cas des Hornets, invaincus en trois matchs en Californie dont deux cartons : +32 contre les Spurs et +31 face à une sélection A’ chinoise. À « domicile » alors que le tournoi était divisé entre San Francisco et Sacramento, les Warriors ont eux aussi fait 3 sur 3, remportant au passage le Mitch Richmond Trophy pour avoir battu les Kings, les deux principales franchises de l’ancien membre du Run TMC.

Your 2024 Battle of NorCal Champions & inaugural winners of the Mitch Richmond Trophy @Carmax || California Classic pic.twitter.com/jbqkIHZU70 — Golden State Warriors (@warriors) July 11, 2024

Pas de sans-faute en revanche à Salt Lake City, mais tout de même une première place partagée par le Jazz, qui termine avec un bilan de 2-1. Le Thunder en a fait de même, dans une compétition où cinq des six matchs se sont joués à dix points d’écart ou moins.

Keyonte George flambe, Bronny James inégal

Le niveau des rencontres a été, comme souvent, assez inégal. Mais certains joueurs ont profité de temps de jeu pour se montrer. Le Jazz avait ainsi mobilisé une large partie de ce qui sera son effectif la saison prochaine. Keyonte George a été brillant avec deux sorties à 30 et 31 points (mais à 39% aux tirs), se montrant très agressif (plus de 15 lancers-francs par match !) et largement au-dessus du lot. L’échantillon a été restreint, mais il vaut aussi pour Zach Edey, qui n’a joué qu’un seul match avec les Grizzlies mais le Canadien avait largement dominé Walker Kessler (14 points, 15 rebonds, 4 contres). Les futurs rookies de Memphis se sont mis en évidence puisque Jaylen Wells, 39e choix de la dernière Draft, a montré quelques signes encourageants (14.5 points, 6.5 rebonds), comme son buzzer-beater contre Philadelphie.

En Californie, d’autres débutants ont fait le boulot comme Kel’el Ware avec le Heat (19 points, 8,5 rebonds, 3 contres de moyenne en deux matchs) ou le futur coéquipier de Victor Wembanyama chez les Spurs, Stephon Castle. L’ancien arrière de Connecticut n’a pas vraiment rassuré sur son tir extérieur (20% de loin), mais son activité et son travail en défense sautent déjà aux yeux. Attraction des Lakers, Bronny James a été fidèle à sa saison NCAA avec USC : quasi inexistant en attaque (3.5 points à 25%, 0/4 de loin en 25 minutes de moyenne) mais prometteur défensivement, avec trois contres et deux interceptions lors de son deuxième match mercredi contre le Heat. Son compère Dalton Knecht était lui aussi déréglé (14.7 points mais à 30.2%).

Parmi les noms qui pourraient revenir durant la saison, les Warriors pourraient confier leur dernière place en « twao-way contract » à l’arrière Ethan Thompson, déjà en vue en G-League ces deux dernières saisons. Le joueur de 25 ans a été impressionnant de facilité au scoring (20.7 points à 57.9%, 43.8% à 3-points, avec 6.7 rebonds et 2.7 interceptions).

Ousmane Dieng leader du Thunder, Tidjane Salaün préservé

Ils étaient au total huit Français engagés durant cette première salve des Summer Leagues. Seul à jouer le tournoi de Salt Lake City, Ousmane Dieng a été le Tricolore le plus performant et responsabilisé. Le MVP de la dernière finale de G-League a fini meilleur passeur du tournoi (six offrandes de moyenne), montrant toute sa polyvalence et sa capacité à créer le jeu.

Les autres Français n’ont eu qu’un temps de jeu limité. Tidjane Salaün a même été complètement préservé par les Hornets après sa petite blessure à la cheville. Son ancien coéquipier la saison passée à Cholet, Neal Sako, a toutefois profité à fond de ses minutes limitées, terminant 5e meilleur rebondeur de la California Summer League (8 rebonds en 15 minutes).