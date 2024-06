Tidjane Salaün : « Je ne suis pas là pour faire de la figuration »

Tidjane Salaün trépigne d’impatience. Près de deux heures avant la grand-messe, la pépite de Cholet Basket n’a pas pu s’empêcher de mimer quelques moves de basket au moment de défiler sur le tapis rouge à son arrivée au Barclays Center de New York. Une fois sélectionné en 6e position par les Hornets, l’ancien joueur de Charenton a renouvelé son envie de tâter le ballon le plus vite possible.

« Je ne suis pas là pour faire de la figuration, j’ai envie que les entraînements commencent, je n’attends que ça, a-t-il répété plusieurs fois dans un large sourire. J’apporterai toute ma fougue à ma nouvelle franchise, j’ai hâte de jouer avec LaMelo Ball : il m’enverra quelques alley-oops, et je serai prêt à sauter et à les mettre dans le cercle. »

Habillé d’un costume bleu foncé « simple mais avec un air de businessman » et brodé à son nom avec la date de la Draft, l’ailier tricolore de 2m06 semble déjà dans son élément.

« Je n’ai aucune pression, s’exclame-t-il devant un petit panel de journalistes français. Les clefs de la réussite, c’est nous qui les avons : si tu travailles et que tu joues bien, peu importe où tu es, ça va vite marcher. Comme je l’ai fait cette saison à Cholet, je veux apporter mes qualités à 3-points, en défense, en transition et jouer dur du début à la fin. Mais ce n’est que le début, je veux être dangereux dans d’autres domaines. »

Huitième joueur formé à Cholet Basket !

Peu habitué à douter, le meilleur jeune de la saison 2023/24 de la Basketball Champions League veut se faire un nom en NBA, lui qui veut « devenir le meilleur Français en NBA ».

S’il est difficile de l’imaginer surpasser Victor Wembanyama, Tidjane Salaün – « en train de trembler » avant d’être appelé par Adam Silver – reste mystérieux quant à son rêve ultime. « Je le garde pour moi », glisse le petit frère de Janelle Salaün (Villeneuve-d’Ascq), affirmant que la Draft « n’était qu’un demi-rêve ».

Ses années à Cholet Basket, de la catégorie U18 à une première saison aboutie chez les professionnels, Tidjane Salaün les gardera également en lui. Huitième joueur passé par la pépinière des Mauges appelés en NBA, il est devenu le joueur made in CB le plus haut drafté, quatre ans après la 7e place de Killian Hayes par les Pistons.

« C’est une fierté d’avoir évolué dans ce club. C’est la famille : c’est là-bas que tout a commencé vraiment pour moi », rembobine-t-il. « C’est une page qui se tourne mais bien sûr que j’irai faire un petit coucou l’année prochaine ».

De notre envoyé spécial à New York.