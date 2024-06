Dalton Knecht, l’aubaine des Lakers

Il était 6e pour ESPN, Yahoo, Bleacher Report ou encore dans notre Mock Draft, 8e pour The Ringer, au pire 11e pour USA Today. Dalton Knecht était attendu haut, voire très haut dans cette Draft 2024. La révélation de la dernière saison NCAA a finalement dû attendre son tour toute la lottery durant, et même un peu plus, avant d’être appelé par Adam Silver. L’ancien joueur de Tennessee débarque aux Lakers, à la 17e position de sa promotion. Une surprise, et même une très bonne pour la franchise de Los Angeles.

Les Angelinos ont mis la main sur un des meilleurs attaquants universitaires (21.4 points à 45.8%, 39.7% à 3-points), qui a en plus pour lui d’avoir effectué un cursus complet. « Nous pensons que Dalton peut être dans la rotation la saison prochaine et avoir un réel impact » a réagi le GM des Lakers, Rob Pelinka. « Il a beaucoup de potentiel encore dans son jeu. Quand vous regardez son parcours, commencer en junior college, arriver jusqu’à Tennessee, il a progressé à chaque étape, et nous nous attendons à une telle progression à ce niveau également. »

Les Lakers n’avaient pourtant pas convoqué Dalton Knecht pour un workout, persuadés qu’il ne serait de toute façon plus disponible en 17e position.

« Nous n’aurions jamais imaginé qu’un joueur aussi talentueux et parfait pour nos besoins serait là pour nous. Nous l’avions dans le Top 10 de nos tableaux d’observation, à l’unanimité » explique le dirigeant.

Le bon joueur au bon moment ?

Pour Dalton Knecht, c’est un motif de plus de prouver sa valeur, comme il a toujours dû le faire ces dernières années. « J’ai le sentiment d’avoir été sous-estimé toute ma vie depuis que je suis sorti du lycée. J’ai toujours dû être revanchard, et je le suis toujours aujourd’hui pour aller là-bas et prouver aux gens qu’ils ont tort. »

Vu par les Lakers comme un scoreur, Dalton Knecht va surtout devoir prouver qu’il peut tenir le choc balle en main. Il va en tout cas débarquer dans une franchise toujours en quête d’une bague supplémentaire et à la recherche d’un peu de sang neuf. « Sa polyvalence est vraiment difficile à trouver » estime Rob Pelinka. « Nous pensons qu’il va parfaitement avec nos piliers AD et, si tout se passe bien durant la ‘free agency’, LeBron. Avoir un joueur comme ça qui attire les défenses par son tir, cela change les défenses et cela ouvre des brèches vers le cercle. Cela nous donne une arme que nous n’avons pas actuellement dans notre effectif. »

Pas encore certain de porter la tunique pourpre et or à la reprise, LeBron James est en tout cas déjà fan. Durant la « March Madness », la star des Lakers avait expliqué suivre avec passion le basket universitaire, notamment après avoir vu l’affrontement entre le Purdue de Zach Edey et le Tennessee de Dalton Knecht.

« Oui, je me souviens de cette vidéo » en souriait le rookie mercredi. « Je me suis levé, je suis sorti du lit et j’ai cru que c’était une fausse vidéo parce que des tas de gens m’avaient envoyé des messages. Je me disais que ce n’était pas possible. Cela m’avait donné le sourire, et à mes parents aussi. Cela va être spécial et amusant de jouer avec eux, Anthony Davis et LeBron. »

A défaut d’être certain d’être coéquipiers avec le meilleur marqueur de l’histoire, Dalton Knecht va au moins évoluer sous les ordres de JJ Redick, dont il a expliqué avoir copié une partie du répertoire à Tennessee.